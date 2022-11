La GeForce RTX 4090 plus populaire que la RTX 4080 ?

Les premières GeForce RTX 4000 sont commercialisées depuis quelques semaines maintenant, et plusieurs sources ont communiqué des chiffres de ventes. Précisons que ceux-ci datent de la fin de semaine dernière et ont donc probablement un peu bougé pendant le week-end ; entre jeudi et vendredi, la GeForce RTX 4090 a enregistré 5000 ventes supplémentaires pour avoir une idée du rythme. Vendredi dernier, NVIDIA avait vendu environ 160 000 GeForce RTX 4000 ; plus précisément, 130 000 GeForce RTX 4090 et 30 000 GeForce RTX 4080. Alors certes, la première est disponible depuis plus longtemps que la seconde (12 octobre / 16 novembre), il n’est donc pas surprenant qu’elle se soit plus vendue, malgré son prix plus élevé. Néanmoins, plusieurs détaillants seraient assez pessimistes quant au succès de la GeForce RTX 4080.

NVIDIA 4080 shipment units:



🟢30,000



NVIDIA 4090 shipment units:



🟢130,000



Total RTX 40 shipment units:



🟢160,000



NVIDIA's 4090 was pretty much sold out at launch.



Retailers still have 4080 in stock. 😶‍🌫️😶‍🌫️ — Hassan Mujtaba (@hms1193) November 19, 2022

8:30,000

9:+30% of current shipment — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) November 19, 2022

Comme le rapporte Tom de la chaîne Moore’s Law is Dead, les GeForce RTX 4080 s’écoulent plus lentement que les GeForce RTX 4090. De fait, à l’instant où nous écrivons ces lignes, il y a encore de la GeForce RTX 4080 en stock à des tarifs proches de celui de la Founders Edition chez LDLC ou TopAchat, mais plus aucune GeForce RTX 4090 disponible. Rappelons que la RTX 4080 FE coûte 1469 euros et la GeForce RTX 4090, 1949 euros.

1500 ou 2000 euros, après tout…

Avec de tels tarifs, même la GeForce RTX 4080 n’est pas à la portée de la grande majorité des joueurs, d’autant plus en cette période d’inflation généralisée, à deux chiffres dans beaucoup de secteurs. En d’autres termes, celui qui a actuellement le budget pour se permettre de débourser 1500 euros dans un GPU n’est probablement pas à quelques centaines d’euros près. Ainsi, en pratique, les clients susceptibles de débourser de tels montants pour un GPU ne rechigneraient pas à choisir directement la référence la plus haut de gamme, au détriment de la GeForce RTX 4080 donc.

Une autre explication est peut-être aussi à chercher du côté de la concurrence. En décembre prochain, AMD proposera des Radeon RX 7900 XTX/XT. Les prix annoncés pour ces deux références sont de respectivement 999 et 899 dollars. Les montants en euros ne sont pas encore connus, mais pour rester sur une comparaison en dollars, la RTX 4080 FE coûte 1199 dollars. En conséquence, AMD positionne ses deux cartes comme des rivales de cette GeForce plutôt que de la RTX 4090. Si les performances restent incertaines, il est quand même probable que la GeForce RTX 4090 soit intouchable. À défaut d’alternative, les clients intéressés ne peuvent donc espérer une concurrence salutaire sur ce segment.

Pour l’instant, la suite du programme de NVIDIA pour ses GeForce RTX 4000 desktop n’est pas officiel. Officieusement, se profile l’arrivée d’une GeForce RTX 4070 Ti début janvier, une GeForce RTX 4080 12 Go recyclée. Avant d’être annulée, cette carte graphique était annoncée à 899 dollars.