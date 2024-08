NVIDIA lance sa RTX 4070 avec GDDR6 : des performances identiques, un prix équivalent

Une nouvelle RTX 4070 rabotée est de sortie et troque sa mémoire GDDR6X pour de la GDDR6. Heureusement, cela n’aurait aucun effet négatif sur les performances en jeu. Néanmoins, le manque de transparence de NVIDIA et la tarification de la carte pourraient ne pas plaire à tout le monde.

©NVIDIA

NVIDIA est très occupée en ce moment. La firme la mieux valorisée de la planète est à la tâche sur sa future génération de cartes graphiques. Si ces GeForce RTX 50 hésitent encore entre fin 2024 et début 2025, l’entreprise a une petite surprise pour ses consommateurs.

Un modèle inédit de la série 4000 vient en effet d’être lancé par NVIDIA : une nouvelle RTX 4070 avec une mémoire rabotée. Cette carte un peu particulière vient étoffer le catalogue de l’entreprise et troque sa mémoire GDDR6X pour la GDDR6.

Alors que ces composants pour PC DIY sont encore en forte demande, les problèmes de production de la GDDR6X ont obligé NVIDIA à prendre des mesures drastiques. Heureusement, si l’on pouvait craindre une baisse des performances de cette carte graphique en comparaison de ses variantes, il n’en serait rien.

En comparaison de la version GDDR6X, cette nouvelle RTX 4070 n’aurait pas à rougir. La baisse de la bande passante et de la vitesse mémoire n’affecterait pas les performances en jeu. C’est une excellente nouvelle pour les joueurs, d’autant plus que NVIDIA et les revendeurs pourraient manquer de transparence en ce qui concerne ces cartes.

©NVIDIA

Une RTX 4070 aux performances identiques ?

Les images des boîtes du modèle vendu par Galax ne faisaient pas mention du changement de mémoire. Il aurait donc été sensé de penser que NVIDIA pourrait tromper ses clients avec cette RTX 4070. Finalement, si la situation ne s’est pas éclaircie depuis, les performances de la carte semblent au moins être au rendez-vous.

Cette GeForce RTX inédite adopte une configuration relativement similaire à la version GDDR6X (hormis sa mémoire évidemment). Ainsi, cette carte basée sur la puce AD104-250/251-A1 conserve la même fréquence de base à 1,92 GHz (2,47 GHz en boost) et ses 5888 cœurs CUDA.

La capacité de la mémoire est toujours de 12 Go avec un bus de 192 bits. C’est donc au niveau de la vitesse et de la bande passante que le changement s’opère. La nouvelle RTX 4070 passe de 21 Gbps à 20 Gbps et la bande passante est réduite de 504,2 Go/s à 480 Go/s.

Sur des jeux exigeants tels que Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 et Metro Exodus, il semblerait que les performances ne soient pas affectées. Des différences mineures ont été observées dans les différents benchmarks, mais celles-ci sont prises en compte dans une marge d’erreur. Il faut donc se rassurer : cette variante de la RTX 4070 n’est apparemment pas inférieure à la version GDDR6X.

NVIDIA tronque la RTX 4070 mais pas le prix

©Galax

La nouvelle RTX 4070 GDDR6 sera vendue par les partenaires AIB de NVIDIA (MSI, ASUS, GigaByte et Inno3D). Le prix de lancement sera similaire à celui de la version GDDR6X, c’est-à-dire 549 dollars (609 €).

Compte tenu de sa tarification, il est donc probable que ce modèle inédit remplace totalement la RTX 4070 GDDR6X à l’avenir. Bien que les performances ne semblent pas pâtir du changement de mémoire, il est tout de même discutable de la part de NVIDIA de la vendre à un prix similaire à la version “supérieure”.

Qui plus est, le manque de transparence de l’entreprise pourrait rebuter les consommateurs. Certes, se tromper entre les deux modèles ne devrait pas avoir d’impact flagrant sur leur expérience de jeu, mais certains utilisateurs pourraient se sentir floués malgré tout.

RTX 4070 GDDR6 RTX 4070 RTX 4070 SUPER GPU AD104-250-A1 AD104-350-A1 Cœurs CUDA 5888 7168 TMUs/ROPs 184/64 224/80 Fréquence 1.92/2.47 GHz 1.98/2.47 GHz VRAM 12 Go Vitesse mémoire 20 Gbps GDDR6 21 Gbps GDDR6X Bus mémoire 192-bit Bande passante 480.0 Go/s 504.2 Go/s Date de sortie 20 août 2024 12 avril 2023 17 janvier 2024 Prix 549 $ / 609 € ? 549 $ / 609 € 599 $ / 659 €