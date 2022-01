La rare GT 1010 de NVIDIA s’affiche dans Geekbench

Il y a un an, NVIDIA remettait l’architecture Pascal au goût du jour avec la GT 1010. Bon, cette carte n’a pas vraiment marqué les esprits et reste introuvable chez des détaillants. Mais à l’évidence, la GT 1010 existe ; elle a même fait un petit tour dans Geekbench.

Comme sa désignation l’indique, cette référence a « succédé » à la GT 710. Elle s’appuie sur un GPU GP108 qui arme également la GT 1030. Elle n’a cependant que 256 cœurs CUDA (384 pour la GT 1030) et 2 Go de GGDR5. La fréquence de base du GPU est de 1228 MHz tandis que la fréquence Boost grimpe à 1468 MHz. Enfin, le TDP est de 30 W, ce qui signifie que la GT 1010 n’a nul besoin d’être reliée à un câble d’alimentation : elle puise son énergie du slot PCIe. Notez que le site VideoCardz évoque plutôt 2 Go de GDDR6 à 6 Gbit/s, et pour cause, NVIDIA n’a jamais donné les spécifications officielles.

Un écart d’environ 35 % avec la GT 1030

Lors de son passage dans Geekbench, la GT 1010 était accompagnée d’un tout récent processeur Intel Core i9-12900K. Les scores CUDA, Vulkan et Open CL de la GT 1010 sont environ 35 % inférieurs à ceux d’une GT 1030. Notre confrère de VideoCardz s’est également amusé à comparer les résultats à ceux de la GeForce RTX 3090. Avec ses 10 496 cœurs, cette solution haut de gamme atomise logiquement les deux petites GT 10×0.

Test GT 1010 GT 1030 1030/1010 RTX 3090 3090/1010 CUDA 7730 10 328 137 % 238 257 3082 % VULKAN 7677 10 178 133 % 139 885 1822 % OPEN CL 7983 10 699 134 % 205 030 2568 %

— Benchleaks (@BenchLeaks) January 18, 2022

Source : VideoCardz