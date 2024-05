La RTX 5090 serait plus compacte, son système de refroidissement changerait

La GeForce RTX 5090 pourrait apporter quelques changements en étant plus compacte que la RTX 4090, par exemple. En effet, une évolution du design du système de refroidissement et du PCB aurait permis une réduction de la taille de la carte.

GeForce RTX 3060 Ti ©NVIDIA

Alors qu’elle n’est pas attendue avant la fin de l’année, les prochaines cartes graphiques GeForce se laissent approcher peu à peu. C’est notamment le modèle haut de gamme, la RTX 5090, qui dévoile ses secrets avant l’heure.

Ce GPU inédit, qui s’annonce ultra performant, pourrait sortir au quatrième trimestre 2024 et être le héraut de cette nouvelle génération. En effet, les modèles “plus abordables” comme la 5080 seraient commercialisés un peu plus tard.

La RTX 5090 serait l’occasion de faire quelques changements pour NVIDIA. Si la carte est logiquement plus performante que les GeForce RTX 4090, quelques innovations seraient au rendez-vous selon les informations présentes sur le web. Par exemple, afin d’éviter la surchauffe, le GPU pourrait adopter un nouveau design pour son PCB.

Celle-ci devrait également intégrer la mémoire GDDR7, probablement développée par Samsung, afin de doper ses performances. De nouvelles rumeurs (à prendre avec précaution) permettent désormais d’en apprendre un peu plus sur le système de refroidissement des RTX 5090, plus précisément des versions Founder Edition.

No, RTX 5090 FE has a 2-slot cooler. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 29, 2024

Les RTX 5090 FE vont-elles changer de système de refroidissement ?

Grâce au nouvel agencement du PCB, la carte graphique pourrait être plus compacte que la RTX 4090 et 4080. Elle disposerait non plus d’un refroidissement à triple slots mais d’un système à double slots et deux ventilateurs, beaucoup plus pratique pour les utilisateurs.

Malheureusement, quelques inconnues subsistent. D’après les rumeurs concernant le redesign du PCB, le système de ventilation serait donc également repensé mais il est impossible de dire s’il sera plus performant pour l’instant.

GeForce RTX 4090 ©NVIDIA

Selon les dernières rumeurs, la carte graphique de NVIDIA serait capable de dissiper plus de 400 W. Il faut espérer que malgré sa taille réduite, ces informations s’avèrent exactes et que le GPU ne risque pas de surchauffer trop rapidement.

À l’heure actuelle, la RTX 5090 utiliserait le Die GB202 “Blackwell” et disposerait d’un bus mémoire GDDR7 de 512 bits pouvant potentiellement atteindre 32 Go. La vitesse de cette dernière serait de 28 Go/s avec une possibilité d’augmentation pour les SKU les plus haut de gamme.

Carte graphique GeForce RTX 4090 GeForce RTX 5090 Architecture Ada (TSMC 4N) Blackwell (3 nm ?) GPU AD102-300 GB202 SMs 128 ~192 Cœurs CUDA 16K ~24K Fréquence Boost 2,5 GHz ~2,9 GHz VRAM 24 Go GDDR6X ~24 ou 32 Go GDDR7 Bus mémoire 384-bit 384 ou 512-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s ~32 ou 28 Gbit/s Bande passante mémoire 1 To/s ~1,54 To/s Cache L2 72 Mo ~128 Mo TDP 450W ~400 W ou 450 W