Le PCB des RTX 5090 changerait de design pour éviter la surchauffe

La carte graphique devant succéder à la GeForce RTX 4090 ne devrait plus trop tarder. La prochaine génération de GPU haut de gamme de NVIDIA, la GeForce RTX 5090, devrait potentiellement pointer le bout de son nez d’ici la fin de l’année.

En attendant, il est difficile de savoir exactement ce que réserve cette nouvelle carte graphique. Les informations la concernant sont parfois assez contradictoires et donc à prendre avec précaution. Si une amélioration des performances semble logique, certaines rumeurs affirment que la GeForce RTX 5090 serait un véritable monstre.

Bien plus rapide que la RTX 4090, le prochain GPU serait en mesure d’offrir une augmentation de 70 % de la puissance de traitement. Si cela peut paraître impressionnant, d’autres informations laissent songeur quant au bus mémoire de la carte graphique.

Alors que certains pensent que la mémoire de la RTX 5090 pourrait être rabotée pour n’être que de 384 bits, d’autres tablent plutôt sur un bus mémoire GDDR7 de 512 bits. Pour accueillir une telle configuration, NVIDIA aurait également modifié le PCB des cartes graphiques.

Le design de la RTX 5090 repensé par NVIDIA

GeForce RTX 4090 ©NVIDIA

Selon de nouvelles informations provenant du forum du site Chiphell, la RTX 5090 pourrait intégrer quelques nouveautés. L’une d’elles serait donc la toute nouvelle mémoire GDDR7, possiblement développée par Samsung via 16 modules DRAM.

Cette norme pourrait offrir un gain de vitesse pour les GPU, qui passeraient de 22,5 Gbit/s (GDDR6) à 28 ou 32 Gbit/s selon les modèles. Initialement, il semblerait que la RTX 5090 pencherait plutôt vers les 28 Gbit/s.

Afin d’accueillir ces nombreux modules, le PCB du GPU devrait adopter un nouveau design dans le but d’améliorer la dissipation thermique. Celui-ci pourrait être inspiré par la configuration en V d’un prototype de RTX 4090 jamais commercialisé.

2 La conception des cartes FE utilise trois PCB pour laisser de l’espace et permettre un refroidissement bilatéral. Les modèles 30 et 40 utilisaient un refroidissement unilatéral, vous voyez ce que je veux dire. En raison de l’augmentation de la largeur de bande, les PCB ne pouvaient pas accueillir la mémoire lorsqu’ils étaient posés à plat, et la disposition en décalé du modèle P651 n’a pas été utilisée, c’est pourquoi la méthode de refroidissement complet du modèle PG137 n’a pas été adoptée. Panzerlied via Chiphell

Celui-ci devrait, selon les rumeurs, intégrer quatre modules de mémoire en haut, cinq de chaque côté et deux en bas. Il disposerait d’une mémoire à double face pouvant aller jusqu’à 32 Go ainsi que deux ventilateurs comme système de refroidissement.

PCB fissuré sur une RTX 4090 ©NorthridgeFix

Il faut espérer, en revanche, que ce nouveau PCB soit plus résistant pour supporter le poids de cette configuration. Les cartes graphiques sont de plus en plus lourdes et imposantes, il serait dommage de voir le PCB se fissurer comme sur certaines RTX 4090.

Carte graphique GeForce RTX 4090 GeForce RTX 5090 Architecture Ada (TSMC 4N) Blackwell (3 nm ?) GPU AD102-300 GB202 SMs 128 ~192 Cœurs CUDA 16K ~24K Fréquence Boost 2,5 GHz ~2,9 GHz VRAM 24 Go GDDR6X ~24 ou 32 Go GDDR7 Bus mémoire 384-bit 384 ou 512-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s ~32 ou 28 Gbit/s Bande passante mémoire 1 To/s ~1,54 To/s Cache L2 72 Mo ~128 Mo TDP 450W ~400W ou 450W

Les GeForce RTX 5090 de NVIDIA pourraient être commercialisées à la fin de l’année 2024.

Celles-ci disposeraient d’un bus mémoire GDDR7 de 512 Gbit et d’un PCB redessiné par NVIDIA.

Ce changement aurait pour but d’améliorer la dissipation thermique des futures cartes graphiques.

