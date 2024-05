La techno Anti-Lag 2 d’AMD devrait réduire la latence en jeu sans risque de bannissement

Radeon Anti-Lag, la technologie de réduction de la latence d’AMD, fait son grand retour. Après avoir fait bannir des joueurs injustement, l’outil a été repensé par ses développeurs afin d’être intégré directement aux jeux. Anti-Lag 2 ne devrait plus faire bannir les joueurs injustement.

Counter-Strike 2 ©AMD

La technologie Radeon Anti-Lag+ d’AMD n’a pas eu un début de vie très facile. Cet outil, devant réduire la latence lors de parties de jeu en ligne, a effectivement eu quelques effets secondaires indésirables.

Considérée comme un logiciel de hack tiers par certains systèmes anti-triche, AMD a dû se résoudre à désactiver l’Anti-Lag+ à cause de bannissements injustifiés des utilisateurs possédant un GPU basé sur l’architecture RDNA 3.

Heureusement, la situation a bien évolué. Par exemple, les joueurs de Counter-Strike 2 ont été réhabilités par Valve. Depuis ces incidents, AMD a continué de travailler sur sa technologie et vient tout juste de présenter une nouvelle version baptisée “Radeon Anti-Lag 2”.

L’Anti-Lag 2 change son fonctionnement

Pour éviter de nouveaux problèmes, l’Anti-Lag 2 change de mode de fonctionnement pour être intégré directement dans les jeux (avec l’aide des développeurs). Cela devrait permettre aux joueurs d’utiliser la technologie sans craindre de bannissements éventuels.

La technologie d’amélioration de la latence est (pour l’instant) disponible pour les propriétaires de Radeon en qualité d’aperçu technique. L’Anti-Lag 2 sera d’abord pris en charge par Counter-Strike 2, certainement pour qu’AMD puisse se faire pardonner auprès des joueurs du FPS de Valve.

©AMD

Évidemment, l’intégration directe au code du jeu n’est pas la seule amélioration du Radeon Anti-Lag 2, qui, selon AMD, est plus performant. Celui-ci fonctionne apparemment en contrôlant le rythme du CPU et devrait offrir une latence encore plus faible par rapport à la solution précédente.

D’après le benchmark de ses développeurs, la réduction de la latence sur des cartes graphiques AMD Radeon RX 7000 et 700M serait en moyenne de 37 %. En revanche, sachant que ces chiffres viennent directement d’AMD, il vaut mieux les prendre avec précaution. Il est possible que ceux-ci puissent varier en fonction de l’implémentation de la technologie et du jeu en cours d’utilisation.

AMD réduit la latence mais pas pour tout le monde

La technologie Anti-Lag 2 devrait être compatible avec les GPU AMD récents, notamment à partir des Radeon RX 5000. Cependant, AMD précise que certains processeurs Ryzen 7000 avec un iGPU basés sur la microarchitecture Graphic Core Next (GCN) ne seraient pas supportés.

AMD prévoit de publier le SDK Radeon Anti-Lag 2 pour les développeurs de jeux sur GPUOpen et promet que le nombre de jeux compatibles sera étendu à l’avenir. Pour l’instant, seul Counter-Strike 2 peut donc en profiter, la technologie pouvant être activée dans les paramètres du jeu depuis sa dernière mise à jour.

©AMD

Malgré ces quelques restrictions temporaires, il semblerait qu’AMD ait appris de ses erreurs. Au vu des changements apportés à l’Anti-Lag 2, il est peu probable que les joueurs rencontrent des problèmes similaires à ceux causés par la première version. Désormais, la technologie d’AMD fonctionne de la même manière que Reflex, l’outil de NVIDIA qui, lui, n’a jamais fait bannir ses utilisateurs.