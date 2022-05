La trottinette électrique UrbanGlide 350W à moins de 280€ chez la Fnac

Pendant tout le mois de mai, c’est la fête chez la Fnac. L’enseigne vous propose en effet en ce moment de nombreuses offres sur les trottinettes électriques pour célébrer sa grande opération « Fnac Mobilité ».

C’est ainsi le moment ou jamais de craquer pour cet engin moderne et écologique. Vous vous faites ainsi plaisir sans vous ruiner et vous pourrez vous rendre au travail rapidement et sans transpirer.

Pour vous aider à trouver votre bonheur, on a faire notre propre sélection. Parmi toutes les offres, on vous conseille ainsi la trottinette électrique UrbanGlide Ride 100 XS avec -15% de réduction. Elle est ainsi disponible pour seulement 279,99€ au lieu de 329,99€.

Pour ce prix mini, vous profitez d’une trottinette électrique pliable avec une autonomie maximale de 30km, une vitesse maximale de 25km/h, une charge maximale de 100kg, une puissance de 350W et un poids de 15kg.

-11% sur la trottinette électrique UrbanGlide Ride 8 Plus

Si ce premier modèle reste trop cher pour vous, on vous conseille la trottinette électrique pliable UrbanGlide Ride 8 Plus avec une réduction de -11%. Vous pouvez ainsi profiter de la trottinette de 239,99€ au lieu de 269,99€.

En vous procurant ce modèle, vous profitez ainsi d’une batterie de 6Ah, d’une autonomie maximale de 20km, d’une vitesse maximale de 25km/h, d’une charge maximale de 100kg, d’une puissance de 350W, d’un poids de 12kg et des roues de 8 pouces.

Attention, si vous êtes intéressé, ne perdez pas une seconde. L’opération Fnac Mobilité qui permet toutes ces réductions ne dure que pendant le mois de mai. De plus, les stocks disponibles sont limités.

Grâce à cette opération, vous pourrez vous déplacer tous les jours sans vous fatiguer et en toute tranquillité. Au revoir la voiture, les embouteillages ou encore les transports en commun et bonjour la liberté !