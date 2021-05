L’APU Ryzen 5 5600G et le Core i5-11400 au coude-à-coude dans plusieurs benchmarks

Les APU Ryzen 7 5700G et Ryzen 5 5600G d’AMD font leurs preuves dans trois benchmarks : CPU-Z, Usebenchmark et Geekbench 5.

Le 13 avril dernier, AMD a lancé ses APU Ryzen 5000 desktop, nom de code Cezanne. Pour rappel, la gamme comprend six processeurs Ryzen, les Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 5600G et Ryzen 3 5300G avec TDP de 65 W ; des versions GE avec un TDP de 35 W complètent la photo de famille. Comme leurs ancêtres, ces puces sont pour l’instant réservées aux partenaires OEM. Deux d’entre elles, les Ryzen 7 5700G et Ryzen 5 5600G, ont été mises à l’épreuve dans différents benchmarks.

Comme les Ryzen 5000, ces APU gravés en 7 nm possèdent des cœurs CPU sous architecture Zen 3. Le Ryzen 7 est un modèle 8 cœurs / 16 threads et le Ryzen 5 un 6 cœurs / 12 threads. Par rapport à leurs prédécesseurs, la principale force de ces APU – outre l’architecture CPU Zen 3 – est une quantité de mémoire L3 doublée ; en l’occurrence, 16 Mo pour les deux puces.

Ryzen 5 5600G

Commençons par le Ryzen 5 5600G. Il fonctionne à une fréquence de base de 3,9 GHz et une fréquence Boost de 4,4 GHz. Ses sept unités de calcul Vega moulinent quant à elles à 1900 MHz.

Sur CPU-Z Benchmark, il marque 596 points en mono-cœur, 4537 points en multicœurs. Cela le place devant un Intel Core i9-10900K et ses 584 points dans le premier cas, devant un Core i5-10600KF (6 cœurs / 12 threads) et ses 4273 points dans le second. Sur UserBenchmark, l’APU obtient 149 points en mono-cœur, 549 points en test 4 cœurs et 889 points en test 8 cœurs. Enfin, sur Geekbench 5, il réalise 1508 points en mono-cœur, 7455 points en multicœurs.

Maintenant, il est surtout intéressant de comparer ces résultats non pas à ceux obtenus par des processeurs Comet Lake-S mais plutôt Rocket Lake-S. C’est ce que proposent nos confrères de Tom’s Hardware US, qui ont choisi le Core i5-11400, le Core i5 le moins puissant de la onzième génération d’Intel. Comme le Ryzen 5, celui-ci possède aussi 6 cœurs / 12 threads et a un TDP de 65 W, pour une fréquence de base de 2,2 GHz et une fréquence Boost de 4,4 GHz. Face à cet adversaire sous architecture CPU Cypress Cove, le match est plutôt indécis, chacun des opposants prenant l’avantage selon le benchmark ; difficile de désigner un vainqueur. Les résultats marqués d’un astérisque proviennent de tests internes.

Processeur Geekbench 5 Mono-cœur Geekbench 5 Multicoeurs UserBenchmark 1 Cœur UserBenchmark 8 Cœurs CPU-Z Mono-cœur CPU-Z Multicoeurs Ryzen 5 5600G 1508 7455 149 889 596 4537 Core i5-11400 1593* 7704* 161 941 544 4012

Ryzen 7 5700G

Le Ryzen 7 5700G a lui aussi été testé sur CPU-Z et UserBenchmark. Sa fréquence de base est de 3,8 GHz et sa fréquence Boost culmine à 4,6 GHz. Sur CPU-Z, il marque 631 points en mono-cœur, 6534 points en multicœurs. Il l’emporte donc toujours sur un Core i9-10900K en mono-cœur et devance nettement un Core i7-10700KF en multicœurs. Sur Userbenchmark, ce Ryzen 7 5700G atteint 154 points en mono-cœur, 622 points en test 4 cœurs et 1192 points en test 8 cœurs.