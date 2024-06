L’autonomie de la MSI Claw 8 AI+ sera-t-elle sauvée par sa batterie, ou par Intel ?

MSI Claw ©MSI

MSI s’est attaqué au marché des consoles portables avec sa Claw, une machine tournant sous Windows 11 et équipée d’un écran IPS FullHD (1920 x 1080) de 7 pouces. Il semblerait que l’entreprise ne soit pas entièrement satisfaite de son appareil puisqu’à l’occasion du Computex 2024, elle aurait présenté une version améliorée de la console.

Celle-ci aurait pour but de corriger les défauts relativement handicapants de la MSI Claw actuelle, notamment son autonomie limitée. De plus, en intégrant un nouveau SoC plus moderne, la console portable serait en mesure d’utiliser l’IA pour améliorer l’expérience des joueurs.

La Claw 8 AI+ A2VM, puisque c’est son nom, troquerait donc son Core Ultra 7 155H pour un tout nouveau CPU de la gamme Lunar Lake. En plus de leur NPU de 48 TOPS, ces CPU seraient particulièrement efficaces sur le plan énergétique grâce à leur E-Core Skymont. Cela permettrait à la nouvelle Claw d’économiser un peu sa batterie.

Ce serait une excellente nouvelle pour les joueurs. Relativement puissante, l’autonomie de la console portable de MSI est en revanche assez médiocre. La batterie actuelle de la Claw, n’étant que de 53 Wh, n’offre que deux heures de jeu environ.

MSI Claw ©MSI

MSI veut doper la batterie et les performances de sa Claw

En plus de l’IA, des fonctionnalités avancées qui l’accompagnent et du nouveau CPU, cette Claw 8 AI+ apporterait quelques améliorations supplémentaires. Celle-ci serait également plus performante grâce à l’iGPU Xe2 “Battlemage” du CPU Lunar Lake et pourrait profiter d’un XeSS (l’upscaling d’Intel) amélioré.

La console serait plus grande avec un écran IPS FullHD de 8 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Celui-ci serait tactile et compatible avec le taux de rafraîchissement variable (VRR).

La batterie aurait elle aussi été revue à la hausse et serait plus grande et efficace. Il faut espérer que MSI s’inspire un peu d’ASUS et propose une autonomie pouvant atteindre sept heures grâce à une capacité de 80 Wh.

Vers une console haut de gamme trop chère ?

En revanche, la Claw étant déjà assez chère (700 euros), il faut espérer que la hausse potentielle du prix ne soit pas similaire à celle de la ROG Ally X. Une console portable proche des 900 euros aurait certainement du mal à trouver preneur malgré les améliorations qui l’accompagnent.

MSI Claw ©MSI

Néanmoins, avec ses spécifications prévues et si le tarif de la console ne monte pas trop, la MSI Claw 8 AI+ serait une alternative intéressante aux consoles portables actuelles. Ce modèle amélioré de la machine de MSI n’a ni date de sortie ni prix officiel. Cependant, il est possible que celle-ci soit lancée en même temps que les futurs CPU d’Intel entre le troisième et quatrième trimestre de l’année 2024.

MSI Claw MSI Claw 8 AI+ Processeur Jusqu’à Intel Core Ultra 7 155H Intel Core Lunar Lake GPU Intel Arc Graphics Intel Xe2 “Battlemage” Mémoire vive 16 Go LPDDR5-6400 ? NPU – 48 TOPS Écran 7″ Full HD (1920 x 1080), 120 Hz, tactile, IPS 8″ Full HD (1920 x 1080), 120 Hz, tactile, IPS Batterie 56.7 Wh ? Stockage 1 To SSD NVMe PCIe Gen4 ? Système d’exploitation Windows 11 Windows 11