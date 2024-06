Lunar Lake : l’efficacité énergétique au cœur des prochains CPU d’Intel

©Intel

L’avènement des ordinateurs faisant un usage avancé de l’intelligence artificielle encourage les constructeurs à proposer de nouvelles puces et processeurs pouvant tirer avantage de cette technologie.

Les PC Copilot+ de Microsoft alimentés par les Snapdragon X semblent être les hérauts de ce nouvel eldorado IA. Afin de ne pas prendre trop de retard, la quasi-totalité des entreprises de microprocesseurs semble donc en train de préparer leur réponse au SoC de Qualcomm.

AMD a ses nouveaux Ryzen AI 300 plus performants et intelligents. NVIDIA, de son côté, vient tout juste de présenter ses RTX AI Laptop accompagnés de G-Assist, un assistant de jeu dopé à l’IA. Face à cette concurrence, Intel se devait de réagir et à l’occasion du Computex 2024, la firme a présenté en bonne et due forme sa nouvelle gamme de CPU Lunar Lake.

Cette nouvelle architecture, qui met l’accent sur l’efficacité énergétique, sera disponible à la fois sur le segment mobile et desktop de la firme. Elle promet, selon Intel, des performances améliorées notamment en ce qui concerne les graphismes et l’IA.

Les CPU Lunar Lake sont conçus pour intégrer les PC IA

©Intel

Les Lunar Lake sont des processeurs composés de E-Core Skymont (efficacité énergétique) et de P-Core Lion Cove (performances) configurés en 4 par 4. Ils disposent également d’une architecture GPU Intel Xe2 mais aussi d’un NPU de quatrième génération.

Ce dernier pouvant d’ailleurs atteindre 48 TOPS, ce qui semble suffisant pour faire fonctionner correctement la plupart des fonctionnalités IA des PC Copilot+. Un tel NPU peut en effet gérer des tâches complexes sans être dépendant du CPU et du GPU.

Cela permet à ces deux composants de souffler un peu et donc de proposer des performances supérieures dans leurs domaines respectifs. Par exemple, la puce Xe2 basée sur Battlemage, d’après ses concepteurs, promet une amélioration de 80% des performances graphiques.

Les Lunar Lake sont censés améliorer la gestion du ray tracing mais aussi de l’XeSS, la technologie d’upscaling d’Intel. De plus, l’iGPU permettrait une compatibilité avec le codec vidéo VVC H.266. Ces nouveaux CPU prendront également en charge une mémoire LPDDR5x de 32 Go.

Les CPU d’Intel visent l’efficacité énergétique maximale

©Intel

L’un des arguments de vente des Lunar Lake est leur efficacité énergétique. Grâce à l’utilisation des E-Core Skymont, l’entreprise affirme offrir une augmentation de l’autonomie des machines pouvant atteindre 60%.

De plus, Intel aurait divisé par trois la consommation des PC utilisant ces Lunar Lake en comparaison avec les processeurs provenant des générations précédentes. Enfin, l’intégration de l’architecture Lion Cove permet à Intel d’améliorer l’IPC de ses CPU de 14% par rapport au P-Core Redwood Cove des puces Meteor Lake.

Les processeurs Lunar Lake devraient être disponibles sur les PC de bureau en plus des ordinateurs portables. Leur lancement est planifié pour le troisième trimestre de l’année 2024, probablement entre juillet et septembre.

Raptor Lake Refresh Meteor Lake Lunar Lake Génération Intel Core 13e génération ? 14e génération 15e génération Nœud de gravure principal Intel 7 Intel 4 Intel 18A Architecture P-core Raptor Cove Redwood Cove Lion Cove Architecture E-core Gracemont Crestmont Skymont Architecture graphique Xe-LP Xe-LPG Xe2-LPG Support mémoire DDR5 DDR5 LPDDR5x