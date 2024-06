ROG Ally X : sa plus grande autonomie et ses textures plus fines justifient-elles l’explosion du prix ?

©ASUS

Après avoir annoncé sa nouvelle console portable ASUS, la ROG Ally X, la firme profite du Computex 2024 pour faire toute la lumière sur sa machine. Celle qui ne semble être qu’une version améliorée de la Z1 Extreme n’a désormais plus aucun secret.

L’entreprise vient donc de lancer officiellement sa machine haut de gamme. Selon ASUS, cet appareil inédit offre quelques améliorations par rapport à ses grandes sœurs, notamment en ce qui concerne son autonomie.

S’il est vrai que la capacité de la batterie semble massive pour une console portable, il se pourrait que la ROG Ally X n’ait pas grand-chose d’autre à offrir. ASUS se serait contenté de doper un peu sa console portable en attendant une vraie Gen2.

Les spécifications officielles de cette machine, en comparaison avec les autres modèles de ROG Ally, ne sont finalement pas si impressionnantes. La machine désormais noire évolue assez peu au contraire de son prix qui grimpe pour en faire la console portable la plus chère d’ASUS à ce jour.

Ce que la ROG Ally X ne change pas

Par exemple, la ROG Ally X conserve l’APU AMD Ryzen Z1 Extreme doté de 8 cœurs, 16 threads et basé sur l’architecture Zen 4. Sa fréquence et la capacité de son cache L3 sont également identiques et sont de 5,1 GHz et 24 Mo respectivement.

L’iGPU non plus n’évolue pas et reste un modèle RDNA 3 cadencé à 2,8 GHz offrant 12 unités de calcul. L’écran de la machine n’a pas bénéficié d’une amélioration de la part d’ASUS, celui-ci étant toujours une dalle IPS FullHD (1920 x 1080) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

©ASUS

En somme, les joueurs seraient en face d’une console totalement inédite qui ne semble pas apporter grand-chose de nouveau. Évidemment, ce n’est pas entièrement vrai et pour justifier la hausse des tarifs, l’entreprise a malgré tout apporté quelques ajustements à la ROG Ally X.

Quoi de neuf pour la ROG Ally X ?

Premièrement, la mémoire vive de la console a été améliorée et passe de 16 Go de RAM LPDDR5 à 24 Go de LPDDR5X cadencée à 7500 MT/s. Cette augmentation devrait en théorie permettre à la console d’afficher des textures plus fines et plus rapidement en jeu.

La capacité de stockage a également évolué et permet d’atteindre 1 To grâce à l’ajout d’un emplacement M.2 2280. De plus, le slot des cartes SD a été déplacé afin d’éviter qu’il ne fonde à cause des hausses de température de la machine.

Pour ce qui est du refroidissement, le système a lui aussi bénéficié d’un petit lifting. Les ventilateurs sont 23 % plus petits et disposent de 50 % de pales en plus afin d’augmenter le flux d’air de 10 % (selon ASUS). Un troisième ventilateur a également été ajouté pour évacuer l’air chaud.

La console propose trois modes ajustables en fonction des performances et de la consommation énergétique voulues : 3 W “Silencieux”, 17 W “Performance” et 25 W “Turbo”. De plus, la mémoire assignée du GPU est modifiable pour aller de 1 à 8 Go.

ROG Ally Z1 Extreme ©ASUS

L’ergonomie de la ROG Ally X augmente, le prix aussi

L’ergonomie globale de la ROG Ally X a été améliorée. Elle dispose d’un port USB-C supplémentaire et du nouveau package logiciel Armoury Crate SE V1.5 offrant une interface utilisateur plus intuitive, plus de personnalisation et de nouvelles fonctions.

La ROG Ally X dispose aussi des technologies graphiques d’AMD telles que RSR, Fluid Motion Frames, Radeon Anti-Lag, Radeon Boost et Radeon Chill. Cela permet en théorie à la console (surtout avec l’AFMF) d’augmenter les performances en jeu une fois ces outils activés.

Enfin, véritable amélioration de la part d’ASUS : la batterie. Celle-ci est désormais de 80 Wh et pourrait potentiellement tenir jusqu’à 7 heures. Cette autonomie inégalée sur le marché des consoles portables fait de la ROG Ally X la machine la plus endurante.

En revanche, si ce dernier point et l’amélioration de la RAM sont particulièrement bienvenus, ils ne sont peut-être pas suffisants pour justifier une hausse de près de 200 euros du prix de la console. Alors que la Z1 Extreme est vendue actuellement 700 euros, le modèle X, lors de sa commercialisation en juillet, va atteindre les 900 euros.

ROG Ally Z1 Extreme ROG Ally X Lenovo Legion Go Steam Deck Processeur AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Sephiroth Coeurs CPU 8 8 8 4 Threads CPU 16 16 16 8 GPU AMD RDNA 3 12 CU AMD RDNA 3 12 CU AMD RDNA 3 12 CU AMD RDNA 2 8 CU Mémoire vive 16 Go LPDDR5 24 Go LPDDR5X-7500 16 Go LPDDR5X-7500 16 Go LPDDR5-6400 Stockage SSD 512 GoNVMe SSD 1 ToNVMe M.2 SSD 1To/ 512 GoNVMe M.2 SSD 1To/ 512 GoNVMe M.2 Écran 1920 x 1080120 Hz 1920 x 1080p120 Hz 2560 x 1600144 Hz 1200 x 80090 Hz Batterie 57 Wh 80 Wh 49,2 Wh 50 Wh Autonomie Jusqu’à 3 heures (estimation) Jusqu’à 7 heure (estimation) Jusqu’à 3 heures (estimation) Jusqu’à 3 heures (estimation) Dimensions 262 x 104 x 34 mm 262 x 104 x 34 mm 299 x 131 x 41 mm 298 x 117 x 49 mm Poids 608 g 678 g 854 g 640 g Prix 699,99 € 899,99 € 799,99 € (prix de départ) 419 € (prix de départ)