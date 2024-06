De la prochaine Xbox à la MSI Claw 8 AI+, l’intelligence artificielle envahit les consoles

Les consoles de jeu vont elles aussi avoir le droit d’intégrer l’intelligence artificielle. La nouvelle Xbox et une version révisée de la Claw de MSI seraient en mesure d’utiliser cette technologie. Cela permettrait d’accélérer des outils comme l’upscaling intelligent et ainsi améliorer l’expérience des joueurs.

L’intelligence artificielle est quasiment omniprésente. Elle fait partie de la vie de nombreux utilisateurs que ce soit pour le travail ou les loisirs. Cette technologie naissante intègre de nombreux pans de la société moderne et a pour fonction première de faciliter la vie de ses usagers.

Elle est déjà présente sur les ordinateurs dont elle façonne le développement. La quasi-totalité des constructeurs souhaitent proposer leur solution IA maison comme AMD, NVIDIA ou encore Microsoft et ses PC Copilot.

Évidemment les consoles de jeu ne semblent pas épargnées. Si pour l’instant aucune d’entre elles ne tire avantage de l’intelligence artificielle, la situation pourrait changer à l’avenir. La PS6 pourrait faire usage de l’IA pour ficher ses joueurs. Selon de nouvelles informations, Xbox et MSI intégreraient également cette technologie.

En effet, la prochaine Xbox de Microsoft et une nouvelle version de la console portable Claw de MSI seraient aussi intéressées par cette technologie. Le but serait de proposer une expérience de jeu plus agréable en utilisant une mise à l’échelle améliorée par l’intelligence artificielle par exemple.

Microsoft et MSI veulent faire des consoles dopées à l’IA ?

Une source d’apparence fiable suggère en effet que la nouvelle génération de consoles Microsoft pourrait profiter de l’IA et d’un plus NPU puissant. En augmentant le nombre de TOPS du NPU (32 sur Xbox Series S) la Xbox serait en mesure d’utiliser la nouvelle technologie d’upscaling du géant de Redmond : l’Auto SR, par exemple.

En effet le NPU à pour but de compléter le hardware d’une machine en s’appropriant des tâches spécialisées, notamment celles sur l’IA. Cela permet de soulager la charge du CPU et du GPU qui peuvent alors se concentrer sur autre chose.

De plus, cette machine disposerait également d’une version ajustée de Copilot. Celle-ci permettrait de guider les joueurs grâce à des conseils à la manière de G-Assist, l’assistant IA de NVIDIA. MSI, elle aussi, surferait également sur la vague de l’intelligence artificielle. Il semblerait en effet que la firme soit en train de préparer une version révisée de sa console portable Claw utilisant un CPU inédit.

La nouvelle Claw 8 AI+ (son nom supposé) passerait à un processeur Core Ultra 200 d’Intel faisant partie de la gamme Lunar Lake. Cette adoption serait d’ailleurs assez intéressante sachant que ces CPU sont pensés avec l’efficacité énergétique en tête

La Claw de base souffre d’une autonomie limitée, ce futur processeur pourrait l’aider un peu. De plus, pensés pour contrer le Snapdragon X Elite, ces SoC d’Intel sont conçus pour la pratique de l’intelligence artificielle.

Avec leur NPU pouvant atteindre 60 TOPS, les Lunar Lake pourraient également offrir les outils IA qu’il est possible de trouver dans un PC Copilot+. Ainsi, la Claw 8 AI+ serait en mesure de proposer de l’upscaling améliorés elle aussi.

L’IA peut-elle être un problème sur console ?

MSI Claw 8 AI+ ©momomu_us via X

Si cela peut sembler être une bonne nouvelle pour les joueurs, cela pourrait servir de raccourci pour les constructeurs. L’utilisation à outrance de l’IA pourrait éventuellement freiner le développement des consoles à venir.

En se reposant sur la technologie pour contrebalancer les faiblesses du hardware, l’IA et le NPU pourraient devenir les principaux domaines d’évolution d’une console. Le reste des composants d’une machine ne serait plus amélioré aussi fréquemment.

De plus, l’intégration de l’IA soulève aussi quelques questions concernant la vie privée des utilisateurs. Des assistants comme G-Assist peuvent proposer de l’aide en fonction de ce que le joueur est en train de faire. Pour ce faire, l’IA scanne les actions faites à l’écran afin de proposer au mieux son aide.

Malheureusement, cela suppose également que les pratiques du joueur sont enregistrées. Au-delà de l’ingérence possible de l’intelligence artificielle, certains joueurs pourraient être contre ce principe, préférant garder leur partie de jeu entièrement privée.