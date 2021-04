Le Core i9-11900K est plus performant sous Windows 10 que sous Linux

Le site Phoronix a comparé les performances du vaisseau amiral des processeurs Rocket Lake-S, le Core i9-11900K, sur des systèmes Ubuntu Linux et Windows 10. Comme vous le constaterez ci-dessous, la confrontation tourne légèrement à l’avantage du système d’exploitation de Microsoft, qui l’emporte sur un peu plus de 60 % des 91 tests effectués, avec des écarts plus ou moins grands.

En préambule, mentionnons les forces en présence. Au centre de la mêlée, le Core i9-11900K donc, un processeur armé de 8 cœurs / 16 threads et d’un iGPU UHD 750. Que ce soit dans la machine sous Linux ou Windows, il chevauche une carte mère Asus ROG Maximus XIII Hero et a pour escorte 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. En ce qui concerne les systèmes d’exploitation, Phoronix a réalisé ses tests sous Windows 10 Pro version 19042 et Ubuntu version 20.10 / Linux 5.12.

Jusqu’à de futures mises à jour Linux ?

Le site Tom’s Hardware US a rassemblé certains des résultats obtenus dans le tableau ci-dessous ; pour une vision exhaustive, n’hésitez pas à consulter le dossier de Phoronix.

Test Ubuntu Score Windows 10 Score WebP Image Encode 1.1: Encode Time 15,21 13,37 Zstd Compression 1.4.9: Decompression Speed 4784,2 4422,9 Crafty 25.2: Nodes Per Seccond 9 976 038 11 303 083 Blender 2.92: BMW: Render Time 132,49 155,59 NeatBench 5: FPS 17,4 18,2 IndigoBench 4.4 4,737 4,911 Selenium: StyleBench Chrome: Runs Per Minute 46,02 50,25 Selenium: Speedometer Chrome: Runs Per minute 186,8 174,7

D’ordinaire, ce genre de confrontation tourne à l’avantage des systèmes Linux. Pour l’instant, Phoronix n’a pas identifié pour quelles raisons l’issue est différente avec le Core i9-11900K. L’auteur formule plusieurs hypothèses : une optimisation générale de Windows 10 réalisée par Microsoft ; une optimisation spécifique pour les puces Rocket Lake-S issue du travail de Microsoft et/ou d’Intel ; à l’inverse, un manque d’optimisation pour Rocket Lake sous Linux. Phoronix suggère quand même une potentielle meilleure gestion de la consommation des processeurs Rocket Lake-S (pour l’instant) sous Windows 10. Afin de trancher, le site indique mener des investigations complémentaires, notamment avec d’anciennes générations de processeurs Intel. Cela, afin de déterminer si la domination de Windows 10 constatée ici se borne à la gamme Rocket Lake ou si le système d’exploitation de Microsoft s’est plus globalement bonifié.