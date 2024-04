Samsung Exynos 2500 : les Galaxy S25 vont profiter d’une puce maison surpuissante

Le Galaxy S24 ayant fait ses premiers pas en janvier de cette année, le S25 n’est pas vraiment prévu pour tout de suite. Si Samsung respecte la tradition, on pourra le voir débarquer sur nos étals en janvier 2025. Toutefois, il commence déjà à révéler petit à petit ses secrets, et c’est sur sa future puce que nous nous concentrons aujourd’hui. En effet, si les Galaxy S actuels profitent de deux SoC différents en fonction des versions, la stratégie de Samsung devrait à nouveau changer en équipant entièrement sa gamme du prochain processeur maison, l’Exynos 2500.

Sans être sous performantes, les puces Exynos étaient souvent en retrait par rapport aux Snapdragon et autres AXX de chez Apple. Une situation qui pourrait changer dans moins d’un an grâce à la finesse de gravure de 3 nm conçue par Samsung Foundry.

Des performances de haute volée, le Snapdragon 8 Gen 4 surclassé ?

En plus de bénéficier d’un gap considérable des performances par rapport à l’Exynos 2400, le SoC pourrait voir sa consommation d’énergie drastiquement réduite. Sur X, le leaker PandaFlashPro, relayé par le média Sam Mobile, affirme que le prochain processeur mobile serait largement plus puissant que son prédécesseur. Il supplanterait même le Snapdragon 8 Gen 4 de chez Qualcomm grâce au processus de gravure de 3 nm, toujours selon les propos du leaker. Nous vous en parlions déjà il y a quelque mois, cette gravure en 3 nm permet de réduire drastiquement la consommation.

En revanche, tout ceci est à prendre avec des pincettes, puisque nous ne disposons pour l’heure d’aucun document concernant les benchmarks officiels. Cela pourrait être un coup de massue pour Qualcomm, habituée à distancer chaque année Samsung sur le segment des SoC. En ce qui concerne les performances comparées au futur SoC d’Apple, personne ne sait si le processeur de Samsung fera jeu égal avec celui de Cupertino. On sait déjà que l‘A18 Pro performe largement plus que le Snapdragon Gen 4. Sans trop s’avancer, on peut donc imaginer que l’Exynos 2500 vienne se glisser entre les deux puces concurrentes en terme de performances brutes.

Samsung devrait cependant continuer à se fournir chez Qualcomm pour ses autres smartphones, comme les modèles premier prix de la série des Galaxy A.