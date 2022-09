Le jeu Les Sims 4 va devenir free to play

EA offre le terrain et les fondations ; mais pour construire et remplir la maison, ce sont 745 euros d’extensions, de kits et de packs proposés à l’achat.

Electronic Arts a annoncé que son jeu les Sims 4 deviendrait gratuit à partir du 18 octobre prochain sur PC et consoles : « À partir du 18 octobre 2022, le jeu de base Les Sims 4 sera disponible pour tous les nouveaux joueurs en téléchargement gratuit sur PC via EA app ou Origin, Mac via Origin, Steam, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S et Xbox One. »

Cette gratuité concerne le jeu de base, ordinairement vendu 20 euros. Le titre, paru en septembre 2014, avait déjà été offert ponctuellement par le passé.

Les contenus additionnels restent payants

Néanmoins, de l’avis de beaucoup, certaines extensions sont indispensables pour profiter d’une expérience de jeu satisfaisante. Gageons qu’un certain nombre de joueurs se laissera donc tenter par quelques DLC qui eux, restent payants. Ils pourront piocher parmi 11 packs d’extension vendus 40 euros chacun, 51 packs de jeux et kits d’objets à 5 euros l’unité, et 15 kits au même tarif. Valeur totale : 745 euros.

Afin que ceux ayant acheté le titre ne se sentent pas lésés, EA leur offrira un cadeau : « Nous tenons à remercier nos Simmers de longue date […]. Du 14 septembre au 17 octobre, tous les joueurs qui ont acheté le jeu de base Les Sims 4 recevront en cadeau le Desert Luxe Kit […]. Pour obtenir le Desert Luxe Kit, il suffit de se connecter au jeu et il sera disponible dans le menu principal pour que vous puissiez le réclamer. »

Concernant les abonnées EA Play et EA Play Pro, les premiers profiteront dorénavant du pack d’extension Les Sims 4 au travail, les seconds de ce pack d’extension ainsi que du pack d’accessoires pour les tout-petits.

Enfin, le studio précise que l’équipe de développement se « consacre plus que jamais au développement de nouvelles expériences significatives pour les joueurs et continuera s à développer et à publier des packs, des kits et des livraisons express de Sims dans un avenir proche. »

Vous pourrez en apprendre davantage lors d’un stream spécial Behind The Sims Summit, le 18 octobre 2022 à 10 h PDT sur les chaînes YouTube et Twitch Les Sims.

More players! More stories! More ways to chaos! ✨

The Sims 4 will be FREE to download across PC/Mac & Consoles on October 18!



More updates to follow during a special Behind The Sims Summit stream: https://t.co/89B3MDdeek pic.twitter.com/W4Gjg3xl75 — The Sims (@TheSims) September 14, 2022

Source : EA