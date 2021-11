Le NVIDIA DLSS désormais disponible sous Linux pour les jeux DirectX 11 et 12 grâce à Proton 6.3-8

Depuis quelques mois, NVIDIA et Valve œuvrent pour proposer le support du NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) sous Linux. Une première étape avait été franchie avec Proton 6.3-7. Valve a mis à jour Proton pour le faire passer en version 6.3-8. Comme promis, cette version ajoute une prise en charge officielle du DLSS dans les jeux DirectX 11 / DirectX 12 contre seulement Vulkan jusqu’alors (paramètres « PROTON_ENABLE_NVAPI=1 » et « dxgi.nvapiHack = False »).

Cette version 6.3-8 de Proton ajoute également 24 nouveaux jeux :

Age of Empires 4

Assassin’s Creed

Breath of Death VI

Call of Duty: Black Ops II singleplayer (202970)

DEATHLOOP

FIA European Truck Racing Championship

Fly’N

Game Dev Tycoon

Ghostbusters: The Video Game Remastered

GreedFall

Mafia II (Classic)

Magicka

Marvel’s Guardians of the Galaxy (AMD GPUs only)

Mass Effect Legendary Edition (ME1 does not have working audio, see #4823)

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Monster Energy Supercross – The Official Video Game

Monster Energy Supercross – The Official Video Game 2

Nickelodeon All-Star Brawl

Penny Arcade’s On the Rain-Slicked Precipice of Darkness 3

RiMS Racing

The Riftbreaker

Sol Survivor

TT Isle of Man Ride on the Edge

TT Isle of Man Ride on the Edge 2

Valve a aussi corrigé des bugs présents sur des titres déjà pris en charge, en l’occurrence Baldur’s Gate 3, RacRoom Racing Experience, Assassin’s Creed: Odyssey, Project CARS 3 et Cyberpunk 2077. Pour ceux qui l’ignoreraient, précisons que Proton est un outil proposé par Vavle permettant de faire fonctionner les jeux Windows sur Linux.

Pour profiter du DLSS, il faut bien entendu un système équipé d’une carte graphique NVIDIA RTX. En conséquence, le Steam Deck, qui possède un APU AMD, ne bénéficiera pas de la technologie d’upscaling de NVIDIA. Il pourra par contre s’appuyer sur le FSR (Fidelity FX Super Resolution) d’AMD voire l’Intel XeSS (Xe Super Sampling) à terme.

