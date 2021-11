NVIDIA présente le DLSS 2.3 ainsi que son outil de comparaison et d’analyse d’images ICAT

NVIDIA fait plusieurs annonces concernant ses technologies de mise à l’échelle. Déjà, le DLSS passe en version 2.3. Celle-ci est déjà prise en charge par 15 jeux, dont Cyberpunk 2077 et Doom Eternal. Par ailleurs, sachez que 10 titres supplémentaires ajoutent une prise en charge du DLSS en novembre.

L’entreprise met également à niveau son algorithme NVIDIA Image Scaling, lequel fonctionne avec tous les jeux. Elle lance également un nouvel outil d’analyse de la qualité de l’image appelé ICAT.

Le NVIDIA DLSS comparé à l’AMD FSR sur le jeu Call of Duty Vanguard

DLSS 2.3 et jeux qui adoptent le DLSS en novembre

Commençons par le DLSS 2.3. Selon NVIDIA cette version « fait une utilisation encore plus intelligente des vecteurs de mouvement pour améliorer les détails des objets en mouvement, la reconstruction des particules, les images fantômes et la stabilité temporelle ».

Dès à présent ou dans les prochains jours, il est possible de voir le DLSS 2.3 à l’œuvre sur les titres suivants :

Baldur’s Gate 3

Bright Memory : Infinite

Cyberpunk 2077 (la prise en charge de DLSS 2.3 sera ajoutée le 16 novembre)

Crysis 2 Remastered

Crysis 3 Remastered

Deathloop

DOOM Eternal

Farming Simulator 22 (lancement le 22 novembre avec prise en charge du DLSS 2.3)

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition

Jurassic World Evolution 2

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Sword & Fairy 7

D’ici la fin du mois, d’autres jeux recevront un support du DLSS (mais pas forcément de la version 2.3). Quelques-uns figurent ci-dessous. Les autres sont Assetto Corsa Competizione, AWAY : The Survival (le 17 novembre), Battlefield 2042, Elder Scrolls Online, Hot Wheels Unleashed, Myth of Empires (le 18 novembre).

Outil de comparaison et d’analyse d’images NVIDIA ICAT

NVIDIA lance également un nouvel outil de comparaison et d’analyse de la qualité de l’image, appelé ICAT. Cet outil « permet à chacun de réaliser plus rapidement et plus facilement des comparaisons A/B de la qualité de l’image des captures d’écran et des vidéos de jeux. NVIDIA ICAT permet de comparer facilement jusqu’à 4 captures d’écran ou vidéos à l’aide de curseurs, d’images côte à côte et de zooms sur les pixels. Alignez les comparaisons dans l’espace et dans le temps, examinez les différences et tirez vos conclusions ».

ICAT est téléchargeable gratuitement sur GeForce.com ici ; malheureusement, la page est hors-ligne pour le moment.

NVIDIA Image Scaling

Depuis plus de deux ans, NVIDIA propose un upscaler spatial basé sur le pilote, appelé NVIDIA Image Scaling, activable depuis le panneau de configuration. Il permet d’améliorer la netteté et l’upscaling pour tous les jeux, et ce, sans intégration préalable des développeurs.

Le nouveau pilote Game Ready de novembre introduit « des mises à jour de l’algorithme de mise à l’échelle et d’accentuation […]. Le nouvel algorithme utilise un filtre 6 points avec 4 filtres de mise à l’échelle directionnelle et d’accentuation adaptative pour améliorer les performances. Il accentue et met à l’échelle en un seul passage ».

Cette fonction est accessible à partir du panneau de configuration NVIDIA et de GeForce Experience, et comprend un paramètre d’accentuation par jeu réglable à partir de l’overlay dans le jeu de GeForce Experience.

Par ailleurs, NVIDIA publie également l’algorithme NVIDIA Image Scaling sous la forme d’un SDK open source. Il « permet d’obtenir une mise à l’échelle spatiale et une netteté optimales et fonctionne sur tous les GPU et toutes les plates-formes. Le SDK est disponible publiquement aujourd’hui sur GitHub pour que tous les développeurs puissent l’intégrer dans leurs jeux ».

Plus d’informations sur toutes ces annonces sur le site de NVIDIA.

Source : CP NVIDIA