Le pilote NVIDIA supporte d’inédites GeForce RTX 3000

Il n’y a encore rien d’officiel, mais à l’évidence, NVIDIA lancera bientôt de nouvelles GeForce RTX 3000. Le pilote Game Ready 522.25 déployé pour accompagner la sortie de la GeForce RTX 4090 ne se contente pas de booster les performances sous DirectX 12 : il contient des données sur des versions inédites de GeForce RTX 3070 Ti, RTX 3060 et RTX 3060, toutes les trois évoquées par la première fuite de début septembre.

Pour la GeForce RTX 3070 Ti, un identifiant trahit une version armée d’un GPU GA102. Or, les modèles existants de cette carte graphique mobilisent tous un GPU GA104. Le GPU GA102 sert, jusqu’ici, aux GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3090, RTX 3080 Ti et RTX 3080. Comme pour les GeForce RTX 3060 et RTX 3060 Ti, commercialisées avec différents GPU, ce changement devrait être invisible pour l’utilisateur.

Le limiteur LHR des RTX 3000 supprimé par NVIDIA ?

Le cas de la GeForce RTX 3060

En ce qui concerne les GeForce RTX 3060 Ti et RTX 3060, le programme reste incertain. La fuite “mère” prophétisait deux variantes dotées de 8 Go de VRAM ; GDDR6X pour la première carte graphique, GDDR6 pour la seconde. Une GeForce RTX 3060 Ti FE munie de mémoire GDDR6X a effectivement été référencée par erreur il y a quelques jours de cela, mais aussi une GeForce RTX 3060 pareillement dotée.

Ci-dessous, toutes les cartes listées par le pilote, classées par GPU. NVIDIA devrait officialiser les nouvelles GeForce RTX 3060 / Ti dans le courant du mois.

GA102

NVIDIA_DEV.2203 = “NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti”

NVIDIA_DEV.2204 = “NVIDIA GeForce RTX 3090”

NVIDIA_DEV.2206 = “NVIDIA GeForce RTX 3080”

NVIDIA_DEV.2207 = “NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti” [Nouvelle]

NVIDIA_DEV.2208 = “NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti”

NVIDIA_DEV.220A = “NVIDIA GeForce RTX 3080”

NVIDIA_DEV.2216 = “NVIDIA GeForce RTX 3080”

GA103

NVIDIA_DEV.2414 = “NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti”

GA104

NVIDIA_DEV.2482 = “NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti”

NVIDIA_DEV.2484 = “NVIDIA GeForce RTX 3070”

NVIDIA_DEV.2486 = “NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti”

NVIDIA_DEV.2487 = “NVIDIA GeForce RTX 3060”

NVIDIA_DEV.2488 = “NVIDIA GeForce RTX 3070”

NVIDIA_DEV.2489 = “NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti”

NVIDIA_DEV.24C9 = “NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti” [Nouvelle]

GA106

NVIDIA_DEV.2503 = “NVIDIA GeForce RTX 3060”

NVIDIA_DEV.2504 = “NVIDIA GeForce RTX 3060”

NVIDIA_DEV.2507 = “NVIDIA GeForce RTX 3050”

NVIDIA_DEV.2508 = “NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM”

NVIDIA_DEV.2544 = “NVIDIA GeForce RTX 3060” [Nouvelle].

Source : VideoCardz