La GeForce RTX 3060 Ti FE munie de mémoire GDDR6X référencée par erreur

L’architecture Ada Lovelace fera ses débuts dans quelques jours par l’intermédiaire de la GeForce RTX 4090. L’architecture Ampere ne tirerait pas pour autant sa révérence dans l’immédiat. En effet, comme nous le rapportions à la mi-septembre, NVIDIA prévoit d’autres cartes graphiques RTX 3000 : des GeForce RTX 3060 Ti et GeForce RTX 3060 dotées de 8 Go de VRAM, de type GDDR6X pour la première, GDDR6 pour la seconde. Le lancement prochain de la première semble acté : durant quelques heures, l’achat d’une GeForce RTX 3060 Ti sur le site NVIDIA UK ajoutait en réalité une GeForce RTX 3060 Ti munie de mémoire GDDR6X dans le panier (via Scan Computers).

La page révèle ainsi plusieurs caractéristiques de cette nouvelle venue Ampere. Comme la GeForce RTX 3060 Ti lancée fin 2020, la dernière cuvée possède 4864 cœurs CUDA et 8 Go de VRAM. Seulement la mémoire est de la GDDR6X à 19 Gbit/s. Cette carte graphique offre ainsi une bande passante mémoire de 608 Go/s contre 448 Go/s pour le modèle original, ce qui représente une augmentation de 36 %. D’autre part, la fréquence Boost est donnée à 1670 MHz, soit 5 MHz de plus que pour la RTX 3060 Ti GDDR6.

Quel écart de prix avec le modèle d’origine ?

La précédente date de commercialisation suggérée pour cette GeForce RTX 3060 Ti était le mois d’octobre. Enfin, le tarif de 369 livres sterling correspond à celui de la RTX 3060 Ti de 2020 ; le détaillant ne l’avait donc peut-être pas ajusté.

Carte graphique RTX 3070 RTX 3060 Ti GDDR6X RTX 3060 Ti GPU 8nm GA104-300 8nm GA104 8nm GA104-200 Cœurs CUDA 5888 4864 4864 Cœurs Tensor 184 152 152 Cœurs RT 46 38 38 Fréquence de base 1500 MHz 1410 MHz 1410 MHz Fréquence Boost 1725 MHz 1670 MHz 1665 MHz Performance FP32 20,3 TFLOPS 16,2 TFLOPS 16,2 TFLOPS VRAM 8 Go G6 8 Go G6X 8 Go G6 Vitesse mémoire 14 Gbit/s 19 Gbit/s 14 Gbit/s Bus mémoire 256-bit 256-bit 256-bit Bande passante mémoire 448 Go/s 608 Go/s 448 Go/s TDP 220W À déterminer 200W MSRP 519 euros À déterminer 419 euros Date de lancement 29 octobre 2020 Octobre 2022 ? 2 décembre 2020

Source : Tom’s Hardware US