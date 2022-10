Une GeForce RTX 3060 avec de la mémoire GDDR6X en préparation ?

Après l’apparition d’une GeForce RTX 3060 Ti équipée de 8 Go de GDDR6X, au tour d’une nouvelle GeForce RTX 3060 de faire son entrée. De récentes fuites suggéraient la sortie d’une variante de cette carte graphique munie de 8 Go de GDDR6, contre 12 Go pour le modèle d’origine. Celle du jour augure une réalité très différente : le détaillant slovaque DT digital a plutôt référencé une GeForce RTX 3060 armée de 12 Go de GDDR6X. Bref, pour résumer simplement, NVIDIA s’apprêterait à lancer des RTX 3060 Ti et RTX 3060 avec de la mémoire plus rapide, probablement en réaction à la sortie des cartes graphiques Intel Arc A770 et Arc A750.

© DT Digital © DT Digital

Pour être tout à fait rigoureux, la GeForce RTX 3060 GDDR6X serait la troisième itération de cette référence. Ce modèle a d’abord été introduit avec un GPU GA106 (en février 2021). Des cartes basées sur le GPU GA104 ont ensuite été lancées, sans incidence sur les spécifications finales. Pour l’instant, nous ne savons pas quel GPU serait utilisé pour les RTX 3060 12 Go GDRR6X. Ce qui est certain, c’est qu’une vitesse mémoire de 19 Gbit/s ferait passer la bande passante mémoire de 360 Go/s à 456 Go/s.

L’hybride NVIDIA GeForce RTX 3060M testée

Pas de version 8 Go GDDR6 finalement ?

Bien sûr, une erreur n’est pas exclue. L’accumulation de fuites concernant de nouvelles RTX 3060 Ti / RTX 3060 tend malgré tout à confirmer leur existence. Néanmoins, comme rappelé en début d’article, les premières rumeurs pour la GeForce RTX 3060 tablaient sur une réduction de la quantité de VRAM GDDR6 et non sur une augmentation accompagnée du passage à de la GDDR6X. Nous en saurons certainement davantage d’ici quelques jours ; nous voyons mal NVIDIA sortir de nouvelles cartes Ampere pendant encore longtemps, alors que la GeForce RTX 4090 amorcera l’ère Ada Lovelace demain.