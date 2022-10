Le limiteur LHR des RTX 3000 supprimé par NVIDIA ?

D’après l’utilisateur Reddit Timbers007 et l’auteur de la chaîne YouTube Rabid Mining, NVIDIA ne bride plus les performances minières de ses cartes graphiques GeForce RTX 3000 LRH (Lite Hash Rate). Le premier rapporte que sa GeForce RTX 3080 Ti est désormais capable de miner avec un taux de hachage de 112 MH/s sous Ethminer. Or contrairement à d’autres logiciels, Ethminer ne permet pas de libérer tout le potentiel des cartes graphiques LHR. Quant au second, il illustre les capacités minières de sa GeForce RTX 3060.

Pour mémoire, NVIDIA a commencé le déploiement de RTX 3000 LHR en mai 2021. Cette particularité concernait d’abord les GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070 et RTX 3080. Au fil des mois, la protection a été partiellement contournée, avant d’être définitivement obsolète dans des logiciels comme NiceHash ou NBMiner. NVIDIA aurait désormais débloqué la protection à travers son pilote GeForce Game Ready 522.25 WHQL pour Windows (520.56.06 pour Linux).

The Merge : fin du LHR ?

Ce changement de pied de la part de NVIDIA ne devrait pas avoir une énorme incidence. L’engouement pour le minage des cryptomonnaies semble avoir baissé depuis quelques mois ; surtout, le passage de l’Ethereum à la preuve d’enjeu à la mi-septembre a rendu le minage de cette cryptomonnaie caduc.

Quoi qu’il en soit, l’instauration du limiteur LHR n’a pas eu de véritable incidence sur la disponibilité des GeForce RTX 3000. Dans les faits, pour obtenir une carte graphique, il fallait toujours débourser deux voire trois fois le prix de vente recommandé en début d’année. Au mieux, cette protection aura peut-être limité un peu l’attrait de cette série auprès des mineurs, bien que cette allégation soit bien sûr impossible à vérifier et à quantifier.

Heureusement, sur le marché des GPU, la situation s’est nettement améliorée au cours des derniers mois, même si le prix de certaines références populaires, comme la GeForce RTX 3060, reste supérieur à celui préconisé (335 euros en l’occurrence).

