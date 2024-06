Le Pixel 10 déjà battu par le prochain iPhone, Google victime de son retard technologique

Google Pixel 7a ©Hrushikesh Chavan via Unsplash

La réduction de la finesse de gravure des puces entrant dans la composition des smartphones ou des ordinateurs permet théoriquement à ces machines de gagner en performance énergétique et en rapidité.

C’est en partie pour ces raisons que les différents constructeurs (Samsung, Apple, Google) cherchent à développer des puces de plus en plus réduites. Par exemple, le SoC A18 Pro des iPhone 16 Pro et Pro Max devrait être gravé en 3 nm.

Alors que le Tensor G4 des Google Pixel 9 n’est pas encore d’actualité, le géant de Mountain View pense déjà à la suite. Le processeur G5, devant logiquement apparaître dans un hypothétique Pixel 10, ne sera finalement pas manufacturé par Samsung en 2025.

Google aurait effectivement changé de plan, ce serait TSMC qui s’occuperait de ses futurs SoC G5. En revanche, selon le média coréen “Business Korea”, ces puces pourraient avoir un train de retard et n’être gravées qu’en 3 nm.

Tensor G3 ©Google

Google se ferait distancer par Apple en 2025

Apple, également client de TSMC, prévoit à la même date (2025) d’adopter la gravure 2 nm du fondeur taïwanais. Mieux encore, des SoC en 1,4 nm pourraient également être fabriqués. Cela signifie que les appareils de Google conçus avec les Tensor G5 seraient logiquement moins avancés que ceux d’Apple.

La firme responsable des smartphones Pixel pourrait donc être dépassée par la concurrence en 2025. Si la gravure en 3 nm est en soi une amélioration par rapport à la 4 nm des processeurs Tensor G3 (Pixel 8) et G4 (Pixel 9), Google pourrait prendre du retard sur Apple.

D’autant plus que le 3 nm est désormais bien implanté chez la firme de Cupertino. Les puces M3 et M4 des MacBook Pro et iPad Pro sont déjà disponibles depuis quelque temps. En somme, il n’est pas impossible que les Pixel 9 et Pixel 10 de Google, lors de leur sortie, soient moins efficaces et moins performants que les smartphones équivalents d’Apple.

Une finesse de gravure plus petite permet en effet d’augmenter la densité des transistors présents. De ce fait, la puissance et les capacités d’une puce s’en trouvent augmentées. De plus, la réduction de la taille de ses composants (les transistors) offre également une baisse de la consommation énergétique, qui octroie une meilleure gestion de la chaleur.

Concept puce A18 ©Tom’s Hardware

Les Pixel de Google en retard sur les futurs iPhone ?

Pour compenser ce retard technologique, Google va devoir faire des efforts supplémentaires si elle ne veut pas être dépassée. Cela pourrait prendre la forme de fonctionnalités novatrices, uniquement disponibles sur ses appareils ou bien d’une optimisation poussée de ses Tensor G5 afin de combler leur faiblesse face aux puces 2 nm et 1,4 nm d’Apple.

Malheureusement, cela pourrait ne pas suffire. Apple semble décidé à rattraper son retard, notamment en ce qui concerne l’IA. Cette technologie étant la nouvelle innovation phare de l’industrie du smartphone, la puce 3 nm de Google pourrait être insuffisante pour en tirer totalement profit.

Finalement, après avoir été l’un des pionniers dans ce domaine avec ses Pixel 8, en 2025, Google risquerait de perdre la course. Si les Tensor G5 gravés par TSMC et les Pixel 10 ne disposent pas d’un atout supplémentaire encore caché, les puces fabriquées pour Apple auront certainement l’avantage.

Google Tensor G3 Apple A17 Pro Architecture CPU 1x Cortex-X3 (2,91 GHz)

4x Cortex-A715 (2,37 GHz)

4x Cortex-A510 (1,7 GHz) 2x Apple (3,78 GHz)

4x Apple (2,02 GHz) Fréquence Max CPU 2,91 GHz 3,78 GHz Gravure 4 nm 3 nm GPU Mali-G715 MP10 (890 MHz) Apple GPU (1398 MHz) Cœurs GPU 10 6 Mémoire LPDDR5X, jusqu’à 12 Go (4200 MHz) LPDDR5, jusqu’à 8 Go (3200 MHz) Bande passante 64 GB/s 51,5 GB/s TDP 10 W 11 W

