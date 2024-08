Le POCO M6 Pro à moins de 200€ chez AliExpress pour la Promo de Rentrée 2024 !

Acheter le POCO M6 Pro à moins de 200€

La rentrée 2024 arrive à grands pas et AliExpress vous réserve une surprise de taille avec une offre sur le POCO M6 Pro. Ce smartphone, déjà plébiscité pour ses performances, est disponible à un prix défiant toute concurrence : moins de 200€ !

Pour un temps limité, vous pouvez en effet acquérir le POCO M6 Pro pour seulement 199€ au lieu de 336,92€ ! Comment ? En profitant d’une remise impressionnante de -35% et du code promo FRBS20 pour 20€ de remise.

POCO M6 Pro : un concentré de technologie à prix mini

Le POCO M6 Pro est conçu pour ceux qui recherchent un smartphone alliant puissance et fiabilité. Doté d’un écran Full HD+ de 6,67 pouces, il offre une expérience visuelle immersive avec des couleurs éclatantes et des détails précis, idéal pour le streaming et les jeux. Sous le capot, le processeur Snapdragon 695 assure des performances fluides, même avec les applications les plus exigeantes.

Côté autonomie, le POCO M6 Pro est équipé d’une batterie de 5000 mAh, capable de tenir toute la journée sans besoin de recharge. De plus, sa compatibilité avec la charge rapide vous permet de repartir en quelques minutes. Ce smartphone est également doté d’une double caméra arrière de qualité, parfaite pour capturer des photos nettes et détaillées en toute circonstance.

C’est quoi la Promo de Rentrée 2024 AliExpress ?

La Promo de Rentrée 2024 d’AliExpress est un événement incontournable pour tous les amateurs de bonnes affaires. Du 19 au 25 août, la plateforme propose des réductions massives allant jusqu’à -70% sur une vaste sélection de produits, incluant gadgets high-tech, équipements de maison, vêtements et plus encore. En plus des remises directes, vous profitez aussi de 160€ en coupons vendeurs et de codes promos exclusifs permettant de faire des économies supplémentaires sur une large gamme d’articles :

FRBS02 pour 2€ de remise dès 19€ d’achat

FRBS06 pour 6€ de remise dès 49€ d’achat

FRBS12 pour 12€ de remise dès 89€ d’achat

FRBS20 pour 20€ de remise dès 149€ d’achat

FRBS40 pour 40€ de remise dès 269€ d’achat

FRBS80 pour 80€ de remise dès 499€ d’achat

Cette campagne promotionnelle est l’occasion idéale de se préparer pour la rentrée en profitant d’offres exceptionnelles sur des produits de qualité. Les stocks étant limités, il est conseillé d’agir rapidement pour ne pas manquer ces opportunités uniques.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.