Le Razer Blade 18 édition 2024, son Core i9 et sa RTX 40 sont vendus à prix d’or

©Razer

Bien que les ordinateurs de bureau soient plus adaptés à la pratique du gaming, les ordinateurs portables ont tout de même quelques avantages. Cela peut sembler évident, mais ceux-ci sont plus facilement transportables, ce qui permet d’emporter sa station de jeu un peu partout.

De plus, s’ils sont généralement moins efficaces et performants du fait de leur taille réduite, les constructeurs n’ont de cesse de les améliorer. C’est notamment le cas de Razer et de sa gamme d’ordinateurs Blade qui a droit à un rafraîchissement assez régulièrement.

D’ailleurs, la firme spécialisée dans le domaine du jeu vient tout juste de mettre à jour son PC portable pour gamer : le Razer Blade 18. Selon la firme, ce nouveau modèle devrait offrir des performances impressionnantes aux utilisateurs grâce à sa nouvelle configuration.

Les spécificités du Razer Blade 18 sont impressionnantes

Le Razer Blade 18 édition 2024 est disponible en deux versions, l’une équipée d’un écran 18 pouces UHD+ (4K) 200 Hz, l’autre d’une dalle Mini-LED QHD+ 300 Hz. Ces configurations semblent tout à fait acceptables. Elles devraient être largement suffisantes pour les joueurs, qu’ils soient adeptes de FPS nerveux ou d’expériences moins survoltées.

Pour faire tourner les jeux dans les meilleures conditions possibles, l’ordinateur est équipé d’un Intel Core de quatorzième génération. Plus précisément, le Core i9-14900HX qu’il est également possible de retrouver dans les Predator Helios d’Acer.

Côté carte graphique, le Razer Blade 18 embarque des GPU NVIDIA de la série 40 pouvant aller jusqu’à la GeForce RTX 4090. De plus, il semblerait que le laptop soit parfaitement compatible avec la technologie de DLSS 3. Qui plus est, le PC est proposé en version 32 ou 64 Go de mémoire vive et entre 1 To et 4 To de stockage.

D’après Razer, cet ordinateur portable est le premier à intégrer la technologie Thunderbolt 5 pour sa connectique. De plus, il est compatible avec le Wi-Fi 7 afin de proposer le meilleur débit internet possible.

Le Razer Blade 18 semble donc assez musclé et comme tout ordinateur portable, cette configuration avancée peut provoquer une surchauffe de la machine. Pour éviter cela, Razer a intégré au laptop un système de refroidissement avec chambre à vapeur ainsi que trois ventilateurs.

Le prix du Razer Blade 18 est aussi musclé que lui

En revanche, comme tout bon laptop gaming haut-de-gamme, celui-ci peut atteindre des sommes astronomiques. Bien que sa configuration laisse rêveur, il est possible que son prix puisse décourager certains consommateurs.

©Razer

L’ordinateur portable est garanti 2 ans avec possibilité d’extension jusqu’à 3 ans via RazerCare. Selon le constructeur, le PC est d’ores mais il semblerait qu’il soit plutôt disponible à la précommande et livré à partir du 15 avril. Le Razer Blade est vendu pour la modique somme de 3599,99 euros pour la version 1 To, RTX 4070, écran QHD 300 Hz et 32 Go de RAM.

Cela peut sembler être cher, mais ce prix est très éloigné de la version la plus onéreuse de la machine. En effet, le modèle haut-de-gamme avec une RTX 4090, 64 Go et un SSD 4 To est vendu au tarif absurde de 5899,99 euros.