Le remake de Fallout 3 dans Fallout 4, The Capital Wasteland, se dévoile dans une vidéo de 13 minutes

Début 2018, on découvrait le projet de passionnés visant à récréer Fallout 3 avec le moteur de Fallout 4. Son nom : Capital Wasteland. Quelques jours plus tard, l’équipe dévoilait une impressionnante vidéo de 13 minutes de Fallout 3 dans Fallout 4. Deux ans ont passé, et voici une nouvelle de la même durée.

On découvre ainsi l’avancement de ce projet, toujours en version Alpha. Capital Wasteland est un mod de conversion totale. Il ambitionne donc de proposer l’intégralité du contenu de Fallout 3.

Pas de date pour la version finale

Cela comprend les quêtes, les dialogues, et bien sûr la carte de Fallout 3. On ignore pour l’instant la date de sortie. Espérons pour l’équipe que Bethesda n’intervienne pas pour demander l’arrêt du projet.

