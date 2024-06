Le remplacement des batteries d’iPhone bientôt simplifié pour ne pas froisser l’UE ?

Apple mettrait en place une technique utilisant des impulsions électriques permettant de décoller la batterie des iPhone plus facilement. Cela pourrait augmenter la réparabilité des smartphones et permettrait à l’entreprise de se conformer aux demandes de l’UE.

iPhone X ©Tyler Lastovich via Unsplash

Les appareils Apple n’ont pas la réputation d’être faciles à réparer. Alors que l’UE souhaite faire de la réparation des smartphones un droit, le géant de Cupertino serait bien obligé de faire quelques efforts concernant ses produits.

Heureusement, il semblerait que la pression de l’UE face effet petit à petit. À l’avenir, les iPhone seront plus faciles à réparer et le processus sera moins cher. Ce changement de philosophie imposé à Apple, aurait donc déjà démarré.

En effet, la firme autorise la réparation des iPhone 15 via le self service repair et les MacBook Air M3 peuvent être réparés sans aide extérieure de la part d’Apple. En somme, si les produits de l’entreprise ne gagnent pas forcément en durabilité, les consommateurs peuvent au moins les faire durer plus longtemps.

Ce changement de cap devrait également toucher la future génération de smartphone. En effet, si la batterie de l’iPhone 16 devrait s’améliorer, sa réparabilité pourrait enfin bénéficier d’un petit coup de pouce de la part d’Apple.

©Apple

La batterie des futurs iPhone serait plus facile à changer

Actuellement, changer l’accumulateur d’un iPhone est une tâche complexe. Ouvrir le smartphone sans l’endommager peut s’avérer difficile et la batterie est maintenue en place par un adhésif assez retors.Le meilleur moyen de remplacer ce composant sans risque (en cas de défaut) reste donc de le renvoyer à Apple.

Néanmoins, cela pourrait changer à l’avenir. Il semblerait que la firme souhaite mettre en place un nouveau système permettant de décoller l’accumulateur des iPhone 16 ou des 17 bien plus facilement. Malheureusement les anciennes générations pourraient donc ne pas être concernés par cette amélioration.

Pour ce faire, Apple pourrait introduire un décollement par impulsion électrique qui permettrait donc de désolidariser la batterie du châssis de l’appareil. Si cela peut sembler intéressant, il va falloir attendre avant de savoir si cette opération pourra se faire seule, une fois équipé des bons outils.

Une nouvelle technique à l’intérêt limité ?

iPhone 8 ©Apple

Cette technique pourrait réduire la facture, compte tenu de sa plus grande facilité d’exécution mais son intérêt serait restreint si elle n’est accessible qu’à Apple et ses services. Encore plus si les génération de smartphone précédentes ne sont pas concernées.

Quoi qu’il en soit, l’ouverture du smartphone restera une tâche ardue. Il est donc probable que seuls des utilisateurs possédant les connaissances appropriées pourront faire un changement de batterie depuis chez eux. De plus, il faut tout de même prendre ces informations avec précaution.

Certes, Apple fait des efforts mais elle semble tout de même frileuse à l’idée d’en faire trop. Dernièrement, l’entreprise s’est à nouveau retrouvée dans le collimateur de l’UE pour son non-respect des réglementations du Digital Market Act.

Apple souhaiterait mettre en place un nouveau système pour changer la batterie des iPhones.

Une impulsion électrique pourrait être utilisée pour décoller l’accumulateur plus facilement.

Cela pourrait réduire la facture des usagers lors du remplacement du composant.

Source : The Information