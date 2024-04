Réparer son smartphone ou sa TV : l’UE veut que ce soit un droit

©Ali Abdul Rahman via Unsplash

L’Europe a encore frappé les entreprises au portefeuille. Après avoir mené la vie dure à Apple pour que l’entreprise se conforme au Digital Market Act, l’UE va continuer sa croisade contre les constructeurs. Bientôt, des appareils “irréparables” comme le MacBook Pro M3 seront bien plus faciles à réparer.

Le DMA est une véritable épine dans le pied des firmes de la tech et les oblige à faire des changements dans leur écosystème régulièrement. Par exemple, les émulateurs sont désormais autorisés sur l’App Store des iPhone. La firme à la pomme n’est pas la seule à être visée et Microsoft doit permettre la désinstallation de OneDrive et Edge sur Windows 10 et 11.

Une nouvelle victoire vient d’être remportée pour les consommateurs européens à la suite des directives de la Commission européenne. En effet, une nouvelle législation sur le droit à la réparation doit faciliter cette dernière sur les appareils défectueux même s’ils sont hors garantie.

Cela comprend de nombreux produits comme l’électroménager, mais aussi l’électronique avec les ordinateurs et bien évidemment les smartphones. La législation en question impose des exigences supplémentaires aux fabricants, notamment la prolongation d’un an de la garantie.

Le droit à la réparation évolue

Les consommateurs ont également le droit d’emprunter un appareil pendant la réparation et d’opter pour une machine reconditionnée si la réparation n’est pas possible. Cela leur offre une solution temporaire pendant que leur appareil est en réparation ou une alternative à l’achat d’un nouvel appareil.

Après l’expiration de la garantie, les entreprises doivent toujours proposer des réparations à un prix raisonnable. De plus, les fabricants ne peuvent pas refuser de réparer un produit pour des raisons économiques ou parce qu’il a été réparé précédemment par un tiers (les réparations maison y compris).

Enfin, les entreprises doivent se montrer transparentes dans leur politique de réparation. Elles ont l’obligation de fournir des informations claires sur leur service, y compris en ce qui concerne le prix des réparations.

De plus l’accent sera mis sur la mise à disposition des réparations ainsi que la disponibilité des pièces de rechange. Ainsi une plateforme en ligne devrait aider les consommateurs à trouver des réparateurs à proximités mais aussi des magasins vendant des pièces de rechange.

Cette nouvelle législation devrait entrer en vigueur à la suite de l’approbation formelle par le Conseil. Elle sera ensuite activée 20 jours après sa publication. Une fois en vigueur, les nouvelles règles seront imposées aux entreprises.

Quel impact sur le marché et les consommateurs ?

Si cette nouvelle réglementation du DMA est particulièrement bienvenue, elle soulève tout de même quelques questions. Hormis le bénéfice évident que les consommateurs vont pouvoir en tirer, la législation pourrait avoir quelques effets secondaires néfastes.

Par exemple, des contraintes supplémentaires pourraient pousser certaines entreprises à délaisser l’Europe. Cela pourrait se traduire par une baisse du nombre de produits disponibles ou un retrait total du marché de certains appareils.

L’Europe reste néanmoins un marché intéressant pour la plupart des firmes qui pourraient ne pas vouloir s’en passer. Pour compenser les coûts supplémentaires liés à cette réglementation inédite, les prix des machines pourraient augmenter.

Il ne serait donc pas étonnant de voir dans le futur une tarification plus importante des smartphones ou des produits high-tech sur le marché européen. Il faut espérer que cette hausse reste minime et que les consommateurs ne soient pas confrontés à une explosion future des prix.