Le Ryzen 3 5300G s’entraîne sur Cinebench R15 et Battlefield V

AMD a déjà décliné son architecture CPU Zen 3 via deux séries pour le grand public, les Ryzen 5000 desktop en octobre 2020 et les Ryzen 5000 mobiles (Cezanne) en janvier 2021. En revanche, les APU Ryzen 5000 pour les ordinateurs fixes se font toujours attendre. Toutefois, un revendeur chinois a vendu quelques échantillons techniques de l’un d’eux, le Ryzen 3 5300G, sur eBay, à un tarif de 177 dollars. Cela permet d’avoir un aperçu des performances de cette puce.

Rappelons qu’à l’instar de leurs homologues pour ordinateurs portables, ces APU Ryzen 5000 pour PC fixes devraient conserver un iGPU sous architecture Vega. Ce Ryzen 3 5300G est listé comme un 4 cœurs / 8 threads muni de 2 Mo de cache L2 et 8 Mo de cache L3. Là encore, comme les APU Cezanne, ces APU semblent donc bénéficier d’un cache L3 doublé par rapport à la précédente génération. Le TDP de ce Ryzen 3 5300G serait de 65 W et sa fréquence de base de 3,5 GHz ; sa fréquence Boost n’est pas précisée.

Presque 30 ips en Full HD / High sur Battlefield V

Le revendeur communique des résultats sur CPU-Z (tests mono-cœur et multicœurs), Cinebench R15 / R20 et Fritz Chess Benchmark. Le site Tom’s Hardware US ont rassemblé quelques-unes des valeurs dans le tableau ci-dessous et les ont mises en perspective avec celles obtenues par d’autres puces AMD et Intel. Ce Ryzen 3 5300G fait plutôt bonne figure : il se montre plus performant que le Ryzen 3 3300X notamment.

Processeur CPU-Z Mono-cœur CPU-Z Multicœurs Fritz Chess Benchmark Cinebench R15 Ryzen 3 5300G 570 3 003 20 072 1 131 Ryzen 3 3300X 528 2 824 19 674 1 101 Ryzen 3 Pro 4350G 501 2 766 17 831 957 Ryzen 3 3100 474 2 645 17 251 1 015 Core i3-10100 N/A 2 461 16 037 1 001

Sa solution graphique intégrée a aussi été testée. Elle a dû faire ses preuves sur Battlefield V et Battlefield 4 en Full HD avec différents réglages. Apparemment, il ne lui manque pas grand-chose pour faire fonctionner Battlefield V en 1080p / High à 30 ips.

Jeu 1080p, Low 1080p, Medium 1080p, High Battlefield V 48 ips 37 ips 29 ips Battlefield 4 95 ips 82 ips 47 ips

Nous ignorons quand AMD lancera cette gamme d’APU. Pourtant, comme le font judicieusement remarquer nos confrères, dans cette période ou acquérir une carte graphique est assez périlleux, ils tomberaient à point nommé pour beaucoup de clients souhaitant jouer à des titres peu gourmands ou disposés à faire quelques concessions.