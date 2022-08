Le Ryzen 5 7600X impressionne en mono-cœur dans UserBenchmark

Mise à jour : une controverse entoure les scores obtenus pas ce Ryzen et surtout, la réaction de l’équipe d’UserBenchmark. Celle-ci a déclassé le score pour remettre le Core i9-12900K leader en mono-cœur. L’entrée a également été renommée : de « AMD Eng Sample », elle a été rebaptisée « Advanced Marketing Devices 7600X ». En outre, les résultats du Ryzen sont maintenant présentés avec le message suivant (traduit) :

« Seulement quelques minutes après l’apparition de cet échantillon doré sur userbenchmark, la machinerie marketing d’AMD a activement fait la promotion de Zen 4 tout en calomniant userbenchmark via des centaines d’organes de presse et des milliers de comptes twitter, reddit, forum et youtube. Si AMD était réellement sur le point de sortir un processeur (ou un GPU) leader de sa catégorie, ils n’auraient aucune raison d’adopter cette approche. En l’état actuel des choses, l’achat de nouveaux produits AMD s’apparente à l’achat de voitures d’occasion. Il est difficile pour les consommateurs de faire des choix rationnels alors qu’AMD domine complètement les « nouvelles » et les canaux de médias sociaux. Il y a dix ans, lorsque AMD était un outsider extrême, le marketing extrême était compréhensible. Aujourd’hui, avec une capitalisation de 150 milliards de dollars US, c’est une insulte aux propres utilisateurs potentiels d’AMD. Si ces pratiques marketing se poursuivent, Ryzen pourrait finir dans le même état que Radeon. Après une série d’exagérations, les consommateurs ne font plus confiance à la marque Radeon. La part de marché combinée de tous les GPU Radeon RX 5000 et 6000 d’AMD (statistiques Steam de juin 22) n’est que de 2 %. Pendant ce temps, la RTX 2060 de Nvidia représente à elle seule 5%. Bien sûr, si Zen 4 offre une augmentation de 57% pour un seul cœur, nous nous prosternerons, nous appellerons AMD roi et nous ferons seppuku ! ». UserBenchmark

Crédit : UserBenchmark

Article original

Un échantillon d’ingénierie d’un processeur Ryzen sous architecture CPU Zen 4, en l’occurrence d’un probable Ryzen 5 7600X, l’un des quatre Ryzen 7000 récemment référencés par AMD sur son site web, a fait une apparition dans UserBenchmark. Identifié par le numéro 100-000000593-20_Y, ce 6 cœurs / 12 threads a une fréquence de base de 4,4 GHz et une fréquence Boost de 4,95 GHz ; il prend place sur une carte mère ASRock N7-B65XT et collabore avec 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600.

Crédit : Harukaze5719

La puce obtient 243 points en mono-cœur et 1478 points en multicœurs. C’est un score 22 % supérieur à celui du Core i9-12900K, 27 % à celui du Core i5-12600K et 56 % à celui du Ryzen 5 5600X. En multicœurs, le Ryzen 5 7600X devance de 23 % le Ryzen 5 5600X ; il est en revanche battu de 27 % par le Core i5-12600K et ses 10 cœurs / 16 threads (6+4). Le score multicœurs n’est donc pas exceptionnel, mais gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un résultat préliminaire avec un BIOS précoce.

Processeur Mono-cœur Multicœurs Ryzen 5 7600X 243 1478 Core i9-12900K 200 2946 Core i5-12600K 191 1884 Ryzen 5 5600X 156 1198

Lancement en octobre prochain ?

Les Ryzen 7000 et les processeurs Raptor Lake d’Intel sont attendus avant la fin d’année, probablement dès l’automne prochain. Concernant les puces d’Intel, une fuite suggérait une annonce le 28 septembre en vue d’une commercialisation à partir du 17 octobre. Pour les Ryzen, aucune date aussi précise n’a été évoquée pour le moment.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost TDP Ryzen 9 7950X 16C/32T ? / ~5.5 GHz 170W Ryzen 9 7900X 12C/24T À déterminer 170W Ryzen 7 7700X 8C/16T À déterminer À déterminer Ryzen 5 7600X 6C/12T 4,4/4,9 GHz À déterminer

AMD Eng Sample: 100-000000593-20_Y

AM5, 1 CPU, 6 cores, 12 threads

Base clock 4.4 GHz, turbo 4.95 GHz (avg)https://t.co/kUEHsvpzs5 pic.twitter.com/HqCaOhIIQi — APISAK (@TUM_APISAK) July 29, 2022

