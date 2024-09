Attention aux Ryzen 7 7800X3D d’occasion : ce modèle factice est plus vrai que nature

©Der8auer

Le marché des processeurs d’occasion est un terrain propice aux arnaques, comme le montre un récent incident en Roumanie. Un utilisateur a acheté ce qu’il pensait être un processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à un prix avantageux sur la plateforme OLX, un équivalent de Facebook Marketplace. Après avoir installé le composant, l’utilisateur s’est rendu compte que le processeur était défectueux et ne fonctionnait pas. Intrigué par cette affaire, Der8auer, célèbre expert en overclocking, a décidé d’enquêter.

Indices révélateurs : comment démasquer un faux processeur ?

Dès le départ, Der8auer a constaté plusieurs anomalies sur le processeur suspect. En examinant attentivement les photos, il a remarqué que la couleur du substrat du processeur était trop bleue, s’éloignant de la teinte verte caractéristique des processeurs Ryzen 7000. Les condensateurs entourant le dissipateur thermique ne présentaient par ailleurs aucune trace de résine protectrice, un élément pourtant présent sur les véritables processeurs X3D d’AMD.

Une fois le processeur en main, Der8auer a confirmé ses soupçons : l’absence de résine sur les condensateurs, la couleur bleutée du substrat et la finesse inhabituelle du PCB (0.964mm au lieu de 1.308mm) trahissaient la supercherie.

Une supercherie élaborée : l’intérieur du faux processeur dévoilé

Poussant son analyse plus loin, Der8auer a procédé à un “décapsulage” (delidding), une opération qui consiste à retirer délicatement le dissipateur thermique pour examiner la puce. Surprise : le processeur était complètement vide ! Aucun circuit intégré, aucune puce, seulement une plaque métallique factice imitant la forme des composants. Les faussaires avaient poussé le vice jusqu’à reproduire le logo AMD et le numéro de série du processeur sur l’IHS, rendant la supercherie presque indétectable à l’œil nu.

L’achat de composants informatiques d’occasion, en particulier les processeurs haut de gamme comme les Ryzen 7000 Series et les Ryzen 9000 Series, exige une vigilance extrême. Privilégiez les plateformes d’achat réputées offrant des garanties et des protections aux acheteurs. Un examen attentif des photos, la comparaison avec des produits authentiques et la prudence face aux offres trop alléchantes sont autant de précautions à prendre pour éviter de tomber dans le piège des faussaires.