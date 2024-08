Des millions de PC AMD vulnérables, cette faille vieille de 10 ans met vos données en danger

Une faille de sécurité de plus de 10 ans vient d’être repérée. Celle-ci peut affecter un nombre important de processeurs AMD, dont les Ryzen 7000 mobiles et desktop. Cette vulnérabilité, nommée Sinkclose, permet à des pirates d’accéder au mode de gestion du système (SMM) et de subtiliser les données des utilisateurs.