Le Ryzen 7 7700X devance le Core i9-12900K en multicœurs dans CPU-Z

Fin août, AMD a officialisé quatre Ryzen 7000 ; des processeurs que vous pourrez obtenir à partir du 27 septembre. En attendant les tests complets, voici quelques résultats du Ryzen 7 7700X, le 8 cœurs / 16 threads à 105 W de TDP de la gamme, dans CPU-Z (désormais supprimés, mais enregistrés par TUM_APISAK).

Crédit : TUM_APISAK

Le processeur prend place sur une carte mère X670E Aorus Master de Gigabyte et collabore avec de la mémoire DDR5-6400 C30.Avec un score de 774 points, le Ryzen 7 7700X se positionne entre les Intel Core i5-12600K et Core i7-12700K en mono-cœur. Si l’on compare le processeur Zen 4 à ses ancêtres AMD, il devance le Ryzen 7 5800X de 21 % et le Ryzen 9 5950X de 20 %. En multicœurs, toujours dans CPU-Z, la puce devance le Core i9-12900K et talonne le Core i9-12900KF avec 8381 points. Elle l’emporte avec une marge de 8 % sur le Core i7-12700K et de 28 % sur le Ryzen 7 5800X.

Crédit : TUM_APISAK Crédit : TUM_APISAK

Raptor Lake : les diapositives de présentation ont été publiées

Des performances prometteuses, mais à quel prix ?

Le Ryzen 7 7700X sera disponible au prix recommandé de 399 dollars. Pour rappel, les Ryzen 7 5800X et Ryzen 7 5700X se négociaient respectivement 449 dollars et 299 dollars à leur sortie. Le nouveau venu en Zen 4 est donc 13 % moins cher que le premier, mais 33 % plus cher que le second. En ajoutant le prix d’une carte mère AM5 X670 et de deux barrettes mémoire DDR5, le coût d’une telle plateforme, sans autre composant, risque bien d’avoisiner les 800 dollars.