Le Ryzen 9 9950X montre enfin ses crocs sur GeekBench et prend la tête de la course

Les processeurs Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, et Ryzen 9 9900X ont récemment vu leurs performances émerger sur Geekbench. Le seul qui manquait encore à l’appel était le Ryzen 9 9950X qui intègre 16 cœurs. C’est désormais chose faite, puisque les résultats du CPU le plus puissant de la gamme viennent d’apparaître dans la base de données de l’outil de benchmark.

Si les performances sont naturellement bien plus élevées que les Ryzen 7000, les prix pourraient rester inchangés pour les séries 9000. Fait intéressant, les résultats des autres CPU ont été mis à jour, et on note ainsi quelques différences avec les résultats que nous vous avons précédemment communiqués.

Les résultats des autres CPU Granite Ridge ont changé

Sur Geekbench, le Ryzen 9 9950X affiche alors un score de 3359 points dans le test monocore, et 20550 points dans le benchmark multicore. Sans surprise, c’est le test multicore le plus élevé de la gamme des nouveaux processeurs sous architecture Zen5. Les tests ont été réalisés sur la même base qu’avec les autres processeurs, à savoir la carte mère ASUS ROG Crosshair X670E Hero et 32 Go de RAM DDR5-6000 MHz. Mais entre temps, les nouveaux scores de l’ensemble de la gamme ont baissé, probablement à cause de la désactivation du PBO (Precision Boost Overdrive), qui, une fois activé, permet une meilleure gestion de la tension tout en augmentant les performances.

Modèle Score Monocore Score Multicore Nombre de cœurs Fréquence Boost (GHz) AMD Ryzen 9 9950X 3359 20550 16 5,7 AMD Ryzen 9 9900X (PBO) 3401 19756 12 5,6 AMD Ryzen 9 9900X 3231 18064 12 5,6 AMD Ryzen 7 9700X (PBO) 3312 16431 8 5,5 AMD Ryzen 7 9700X 3255 15634 8 5,5 AMD Ryzen 5 9600X (PBO) 3284 14594 6 5,4 AMD Ryzen 5 9600X 3172 13500 6 5,4 © Résultats Geekbench 6

Notez aussi que les plateformes ont changé. Les nouveaux résultats hors PBO ont été réalisés sur une carte mère AsRock X670E Steel Legend et 32 Go de RAM DDR5. D’autre part, le Ryzen 9950X a effectué ses tests sur Geekbench 6.3, tandis que les autres ont réalisé les leurs sur Geebench 6.2. En ce qui concerne la consommation, le Ryzen 9 9950X affiche un TDP de 170 W, ce qui est non négligeable, quand le i9-14900K bénéficie de son côté d’un TDP de 125 W, ce qui rejoint notre article qui stipulait que les futurs CPU Granite Ridge allaient être performants, mais très énergivores. Les Ryzen 9000 séries devraient être lancés dans le courant de l’été, mais aucune date de sortie précise n’a été communiquée par la firme de Santa Clara.