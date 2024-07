Ryzen 9000X3D : l’overclocking serait enfin supporté, vers des CPU 3D V-Cache débridés ?

Ryzen 7000 Series ©AMD

Une nouvelle génération de processeurs est également synonyme de variantes spécialisées. Sortant généralement un peu plus tard, elles servent à couvrir un besoin spécifique des usagers. Par exemple, les processeurs X3D d’AMD sont des puces 3D V-Cache spécifiquement conçues pour le jeu vidéo.

Alors que les Ryzen 9000 s’approchent à grands pas, ces CPU devant sortir aux alentours de fin juillet, il est désormais possible d’en apprendre plus sur leur variante X3D. Si les Ryzen 7000X3D avaient l’avantage sur les Ryzen 7 9700X et leurs caractéristiques dépassées, les CPU de jeu de cette génération auraient un atout supplémentaire.

Il semblerait, en effet, que le Ryzen 9000X3D disposeraient d’un support complet pour l’overclocking. En plus des fonctionnalités déjà présentes dans les processeurs actuels, les usagers pourraient paramétrer cette fonction manuellement.

Évidemment, afin de prévenir tout risque lié à la hausse des performances, notamment en ce qui concerne la température, diverses protections pourraient être maintenues. Cela devrait permettre d’éviter la dégradation des puces 3D.

©AMD

Des puces 3D V-Cache enfin overclockées ?

L’ajout de cette nouvelle fonctionnalité serait une première pour les processeurs X3D d’AMD. Chaque génération a été l’occasion pour la firme de faire évoluer ses puces, cependant un tel contrôle de l’overclocking était jusqu’alors inaccessible.

Ce genre de processeur peut se montrer très performant grâce à la technologie de 3D V-Cache, celle-ci donnant accès à une quantité de mémoire cache supplémentaire. Malheureusement, auparavant, cela se faisait au détriment de l’overclocking, AMD préférant rester prudent en ce qui concerne la gestion des températures et de la tension de ses CPU.

Ces CPU basés sur l’architecture Zen 5 s’annoncent donc comme une belle amélioration par rapport aux générations précédentes. La possibilité de paramétrer l’overclocking à leur guise devrait permettre aux utilisateurs de s’adapter à diverses situations, par exemple, lors du lancement d’un jeu ou d’une application particulièrement gourmande en ressources.

Vers des Ryzen 9000X3D débridés ?

AMD Ryzen 7 7800X3D ©Igor’s Lab

Sachant que les Ryzen 7 7800X3D peuvent atteindre 104 Mo de cache (L2+L3), la possibilité de débrider les Ryzen 9000X3D devrait enthousiasmer plus d’un consommateur. Surtout que cette génération devrait logiquement représenter une amélioration des capacités et caractéristiques de base également.

Pour l’instant, AMD n’a pas fait d’annonce officielle concernant cette famille de processeurs, il convient donc de prendre ces informations avec précaution. L’entreprise pourrait s’exprimer prochainement à leur sujet. Les fuites et rumeurs actuelles évoquent une commercialisation des Ryzen 9000X3D en septembre en même temps que les prochaines cartes mères X870 et X870E.

Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 7900X3D Ryzen 7800X3D Architecture Zen 4 Cœurs/Threads 16/32 12/24 8/16 Fréquence CPU 4.2 GHz/5.7 GHz 4.4 GHz/5.6 GHz 4.2 GHz/5.0 GHz Cache 16 Mo (L2)+128 Mo (L3 12 Mo (L2)+128 Mo (L3) 8 Mo (L2)+96 Mo (L3) Mémoire DDR5-5200 (128 Go) TDP 120 W Socket AM5

AMD pourrait ajouter le support de l’overclocking au Ryzen 9000X3D.

Cette fonctionnalité permettrait de débrider manuellement les processeurs.

Ces CPU 3D V-Cache sortiraient en septembre en même temps que les plateformes X870 et X870E.

Source : Wccftech