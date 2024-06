Le Ryzen 5 9600X bande ses muscles face au 7600X, de premiers benchs encourageants

AIDA64 et CPU-Z révèlent que le Ryzen 5 9600X offre une bande passante des caches L1 et L2 deux fois supérieure à celle de son prédécesseur, le 7600X. Certains résultats préliminaires ne montrent toutefois qu’une augmentation modeste des performances, mais aussi une grosse marge d’overclocking.

Officialisé par AMD il y a quelques jours seulement, le Ryzen 5 9600X commence déjà à faire parler de lui. Ce processeur « Granite Ridge » sur architecture Zen 5, attendu pour juillet prochain, se montre -fort heureusement- plus rapide que son prédécesseur, tout en profitant d’une marge d’overclocking plus qu’intéressante.

Bien que des changements majeurs en termes de nombre de cœurs et de vitesses d’horloge ne soient pas vraiment au rendez-vous, AMD met quand même en avant les performances accrues du 9600X face au Ryzen 5 7600X, en particulier grâce à une bande passante doublée entre les différents niveaux de cache, et à la hausse du nombre d’IPC apportée par cette nouvelle architecture.

Architecture Zen 5 et bande passante des mémoires caches

©HXL (@9550pro)

L’architecture Zen 5 du Ryzen 5 9600X se distingue en effet par une bande passante doublée entre les caches L2 et L1, ainsi qu’entre le cache L1 et les registres FP. Les premiers tests AIDA64 effectués sur ce processeur confirment ces améliorations, avec une bande passante L1 nettement supérieure à celle du Ryzen 5 7600X en lecture, écriture et copie.

Le cache L2 du 9600X présente également une bande passante plus élevée, mais sa latence est en revanche légèrement supérieure à celle du 7600X, ce qui pourrait avoir un impact négatif avec certaines applications (très) spécifiques. Les tests finaux, avec des configurations optimisées et des versions finales des processeurs, permettront de mieux évaluer le gain réel offert par l’architecture Zen 5 d’AMD.

9600X ES vs 7600X



2x L1 and L2 Bandwidth



Source: QQ pic.twitter.com/G2c1Q1bjbj — HXL (@9550pro) June 10, 2024

Performances brutes et overclocking

©HXL (@9550pro)

Les scores CPU-Z monocœur et multicœur de cet échantillon d’ingénierie (ES) du Ryzen 5 9600X, atteignant respectivement 871 points et 7096 points, sont supérieurs à ceux d’un Ryzen 5 7600X pourtant doté de deux cœurs supplémentaires. L’impact du nombre d’IPC (instructions par cycle) et de la mémoire cache plus efficace est donc réel. Ces premiers résultats ne révèlent toutefois qu’une augmentation de 12% des performances en monocœur et en multicœur par rapport au 7600X, là où AMD nous promet +16% d’IPC en moyenne.

Côté overclocking, ce même modèle ES du Ryzen 5 9600X a enfin été poussé à 5,7 GHz sur ses six cœurs (soit un seul CCD avec deux cœurs désactivés), une fréquence équivalente au boost maximal du futur Ryzen 9 9950X. Rappelons que le 9600X fonctionnera officiellement à 3,9 GHz, avec un Boost à 5,4 GHz : la marge d’overclocking de ce nouveau Ryzen semble donc conséquente, même s’il ne s’agit ici que de tests réalisés sur un modèle de pré-série.

L’AMD Ryzen 5 9600X est un processeur de bureau basé sur l’architecture Zen 5.

Par rapport au Ryzen 5 7600X, la bande passante du cache L1 et L2 du Ryzen 5 9600X est doublée.

Les premiers résultats de benchs tendent à montrer une hausse intéressante des performances.

Source : HXL (@9550pro)