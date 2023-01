Le Steam Deck pas assez puissant, en difficulté dans des jeux récents

La console de Valve ne tient pas les 30 images par seconde dans certains jeux parus fin 2022, y compris avec des paramètres en Low. Il est possible que des productions de 2023, de plus en plus exigeantes, soient difficilement jouables sur le Steam Deck.

Voilà bientôt un an que les premières expéditions de Steam Deck ont débuté. Les problèmes d’approvisionnement semblent désormais résolus et il est possible de commander les trois modèles de Steam Deck sur Steam ; les délais de livraison sont de 1 à 2 semaines. Avec son SoC Aerith délivrant une puissance théorique FP32 de 1,6 TFLOPS, le Steam Deck est-il apte à faire fonctionner les derniers jeux sortis ? Oliver Mackenzie de Digital Foundry a publié un article répondant à cette question.

Il a mis la console de Valve à l’épreuve de plusieurs jeux parus fin 2022 : A Plague Tale : Requiem, Callisto Protocol, Gotham Knights, Need for Speed Unbound, Uncharted 4, la Complete Edition de The Witcher 3. La vidéo compare régulièrement les graphismes affichés par le Steam Deck à ceux de la Xbox Series S. Dans l’ensemble, la console de Valve parvient à proposer une expérience acceptable dans ces jeux au regard de sa puissance. Néanmoins, en dépit de concessions graphiques et de technologies d’upscaling type FSR, les 30 images par seconde ne sont pas garanties : le Steam Deck a notamment beaucoup de difficultés pour tenir ce framerate dans Callisto Protocol et Gotham Knights.

De la Microvision au Steam Deck de Valve : plus de 40 ans de consoles portables en images

Bientôt plus capable de faire fonctionner correctement les AAA ?

Le Steam Deck permet donc toujours de jouer aux dernières productions, mais commence à montrer ses limites. Selon Oliver Mackenzie, la console de Valve pourrait être très prochainement inapte à supporter les dernières productions : des jeux dans des moteurs récents, type Unreal Engine 5, et cantonnés à la génération actuelle de consoles.

Naturellement, le cas de la Nintendo Switch prouve qu’une console portable n’a pas besoin d’être puissante pour être populaire. Cependant, la console de Nintendo se distingue du Deck sur deux aspects cruciaux : ses licences déjà, exclusives à la plateforme, et le fait que ce soit véritablement une console portable. Ce n’est pas le cas du Steam Deck, qui n’a aucune exclusivité à faire valoir, et qui, aux dires de beaucoup, se prête très mal à usage nomade. Un lecteur de Tom’s Hardware US, mécontent de son achat, écrit par exemple à propos du Steam Deck qu’il est « encombrant, massif, lourd, bruyant et [qu’il] a une faible autonomie ».

Un changement de SoC n’est pas prévu

De son côté Oliver Mackenzie souligne le fait que le « Steam Deck peut offrir des expériences totalement inaccessibles sur les consoles et PC traditionnels. Jouer à World of Warcraft au milieu des bois avec une connexion cellulaire est plutôt cool et n’est possible que sur un appareil comme celui-ci » ; certes, mais ce n’est probablement pas le passe-temps favori de la plupart des randonneurs et des joueurs…

Notre confrère résume : « Le Steam Deck peut offrir des expériences fascinantes avec des jeux récents à gros budget, mais comme nous l’avons vu aujourd’hui, il est possible d’atteindre les limites du système sur des titres clés, même avec des réglages minimaux. […] Pour les utilisateurs qui recherchent de bonnes expériences constantes dans les titres avancés, je pense qu’une mise à niveau matérielle vers une puce plus complexe sur un processus de pointe serait nécessaire. Les Ryzen 6800U sont disponibles dès à présent, tandis que le prochain silicium Phoenix d’AMD semble impressionnant – bien que gourmand en énergie avec un minimum de 35W. Cependant, les documents de presse d’AMD suggèrent qu’une version de cette puce configurée pour atteindre un TDP de 15 W arrivera à un moment donné […] ». Cette mise à jour du SoC, que notre confrère appelle de ses vœux, ne serait toutefois pas la propriété des développeurs du Steam Deck.

Source : Eurogamer