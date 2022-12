Steam Deck : passer à un SoC plus puissant n’est pas du tout la priorité

N’attendez pas un Steam Deck mis à jour avec un APU plus performant. Si nouvelle version il y a, les changements concerneraient plutôt l’écran et l’autonomie. Après tout, cette recette a plutôt bien fonctionné pour la Nintendo Switch…

En juin dernier, des rumeurs colportées par l’auteur de la chaîne YouTube Moore’s Law is Dead suggéraient l’intégration d’un APU Zen 4 et RDNA 3 au sein de la prochaine mouture du Steam Deck. Au cours d’une interview accordée à The Verge, Lawrence Yang et Pierre-Loup Griffais, concepteurs du Steam Deck, ont infirmé cette hypothèse. Pour eux, le Steam Deck 2 doit surtout améliorer l’autonomie et la qualité d’affichage.

Le Steam Deck embarque un SoC Aerith avec quatre cœurs / huit threads CPU Zen 2 et un GPU RDNA 2 avec 8 cœurs. La puissance de la machine est de 1,6 TFLOPS FP32. Ce n’est bien sûr pas grand-chose si l’on compare à un GPU dédié, mais gardons à l’esprit que l’APU a tout petit TDP de 15 W. D’autre part, le succès de la Nintendo Switch, avec ses 393 GFLOPS, nous rappelle que la puissance n’est pas le principal argument de vente d’une console portable. Concernant l’écran, le Steam Deck se contente d’une dalle tactile LCD 60 Hz de 7 pouces affichant une définition maximale de 1280 x 800 pixels ; pas d’écran OLED comme sur la Nintendo Switch OLED donc. Enfin, la batterie de 40 Wh accorde une autonomie comprise entre 2 et 8 heures en fonction des jeux.

Maintenir l’uniformité du parc de Steam Deck

Si certains espèrent voir Valve intégrer un novueau SoC, ce ne serait pas pour tout de suite. Dans l’absolu, rien n’empêcherait les concepteurs de proposer un Steam Deck plus puissant, à la manière de la PS4 Pro ou des Xbox Series X / S par exemple. Seulement d’après Pierre-Loup Griffais, l’entreprise veut privilégier l’uniformité en matière de performances : “À l’heure actuelle, nous préférons que tous les Steam Deck permettent de jouer aux mêmes jeux et […] que les utilisateurs sachent le niveau de performance auquel ils peuvent s’attendre lorsqu’ils jouent et les développeurs ce qu’ils doivent viser… il y a beaucoup d’e d’avantages à avoir une spécification unique. Je pense que nous allons opter pour le maintien d’un seul niveau de performance, et n’envisager de le modifier que lorsqu’il y a un gain significatif à la clef”.

Cette position est assez cohérente, d’autant plus au regard de la multitude de jeux disponibles sur cette plateforme. De fait, proposer différentes configurations de Steam Deck rendrait presque caduque le programme de certification : les critères de classement englobent à la fois l’ergonomie et les performances.

Une puce plus puissante mais plus énergivore ? Aucun intérêt

Au sujet des “gains significatifs”, Pierre-Loup Griffais développe davantage sa pensée lorsqu’il répond à une question portant sur les prétendues consoles concurrentes du Steam Deck, type Aya Neo 2 / Geek ou OneXPlayer 2. Ces machines intégrèrent des APU Ryzen 6000, avec la promesse de performances supérieures, au prix d’une consommation accrue (susceptible de réduire l’autonomie mais qui peut aussi être contrebalancée par la capacité de la batterie).

“Le niveau de performance que vous obtenez entre 8 et 12 watts, est en quelque sorte le point idéal en termes d’efficacité… Je ne pense pas que vous verrez des consoles portables basées sur des lignes de produits pour ordinateurs portables classiques dépasser ces performances de manière significative avant plusieurs générations.”

De son côté, Lawrence Yang ne voit pas toutes ces marques et consoles comme des concurrentes, mais plutôt comme de potentiels partenaires de Valve : “En fait, nous voulons travailler avec eux pour nous assurer que, s’ils veulent utiliser SteamOS ou offrir une alternative basée sur SteamOS, cela peut se faire”.

