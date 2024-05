La Steam Deck libère ses fréquences, améliore ses perfs et profite de nouvelles fonctionnalités

©Valve

Il n’y a pas qu’ASUS et sa ROG Ally X qui s’agitent du côté des consoles portables puisque Valve a également du nouveau pour les possesseurs de Steam Deck. La firme vient de déployer une nouvelle mise à jour du système d’exploitation SteamOS et du BIOS de la machine.

Celle-ci, comme les précédentes, cherche à améliorer les performances et l’expérience globale de la console de Valve. La mise à jour 3.6.0 apporte donc quelques améliorations, notamment une option de contrôle de l’overclocking.

Le patch est disponible pour les Steam Deck en version LCD mais aussi pour les nouveaux modèles OLED. Il fait suite à une longue liste d’améliorations parmi lesquelles on peut compter le support des écrans externes de la mise à jour 3.5.0, par exemple.

Évidemment, ce nouveau patch de SteamOS ne se contente pas d’apporter un outil d’overclocking, et de nombreuses améliorations et corrections sont également présentes grâce à l’ajout d’un nouveau pilote graphique et le passage à une nouvelle version d’Arch Linux.

Le Steam Deck LCD devient plus performant, pas l’OLED

La carte graphique du Steam Deck a également été mise à jour en version Mesa 24.1, ce qui permet à la console portable de gagner en performance selon Valve. De plus, un nouveau réglage présent dans le BIOS de l’OS permet donc de paramétrer l’overclocking de la machine.

De plus, la mise à jour permet d’atténuer un défaut visuel pouvant intervenir lors de la surchauffe de l’écran LCD : l’effet Mura. Cela devrait être particulièrement utile maintenant que la machine peut être débridée plus facilement.

En revanche, il semblerait que cette nouveauté soit réservée au Steam Deck LCD et pas à l’ensemble des modèles. Ainsi, l’option d’overclocking et la mise à jour du BIOS ne semblent pas accessibles aux Steam Deck OLED malheureusement.

L’interface utilisateur de la console portable (Steam UI) a également été améliorée afin d’être plus réactive, et il est possible de paramétrer une carte SD comme périphérique de démarrage. La station d’accueil de la machine a également été mise à jour, ce qui a permis de résoudre les problèmes de compatibilité avec les écrans VRR (taux de rafraîchissement variable).

Ce ne sont que des exemples parmi d’autres, et la note de mise à jour complète peut être retrouvée sur la page web de Steam qui lui est dédiée. Si dans l’ensemble cette mise à jour est bienvenue, il est dommage que l’un de ses atouts principaux ignore la version OLED de la console.

Les possesseurs du dernier modèle du Steam Deck auraient sans doute apprécié pouvoir overclocker leur machine et possiblement augmenter les performances. Néanmoins, il est probable qu’ils pourront en profiter dans une future mise à jour, en espérant que celle-ci ne tarde pas trop.