Rog Ally : SteamOS pour tous, Valve officialise le dual-boot

SteamOS est le système d’exploitation basé sur Linux développé par Valve pour sa console portable Steam Deck. En général exclusif à cette dernière, certaines machines tournent néanmoins sur des imitations de l’OS comme HoloISO, par exemple.

À la fois performant et intuitif, Valve compte bien en faire profiter le plus grand nombre de joueurs possible. La firme avait en effet pour projet de faciliter le dual-boot entre Windows et SteamOS sur une partie des consoles portables du marché.

Finalement, il semblerait que cela soit sur le point de se concrétiser puisque Valve ajouterait bientôt le support des appareils tiers à son système d’exploitation. C’est la mise à jour bêta de SteamOS (version 3.6.9) qui a vendu la mèche avec le support de touches supplémentaires provenant du ROG Ally d’ASUS. Lawrence Yang, un designer chez Valve, a ensuite confirmé cette mise à jour.

Si cette nouvelle fonctionnalité de dual-boot semble être une priorité pour l’entreprise, elle ne serait pas encore prête. Pour l’instant, la compatibilité de SteamOS avec les appareils tiers n’a pas de date de sortie officielle.

Valve veut démocratiser SteamOS

Une fois que la mise à jour sera déployée, des consoles comme la ROG Ally X ou encore la Legion Go de Lenovo seront en mesure de faire la transition d’un système d’exploitation à l’autre bien plus facilement. C’est une excellente nouvelle pour les joueurs puisque cela leur offre plus de choix dans la personnalisation de leur expérience.

Le support de SteamOS pour les consoles concurrentes ne signifie pas pour autant que le système sera pré-installé. Il n’est pas impossible qu’ASUS ou Lenovo continuent d’imposer Windows par défaut de leur côté. Néanmoins, la possibilité d’installer l’OS serait tout de même bienvenue.

De son côté, Valve est à la tâche afin de rendre Windows disponible sur le Steam Deck OLED. L’entreprise progresse, et le dual-boot sur la console devrait être une réalité prochainement. Si les firmes concurrentes n’ont pas communiqué sur cette fonctionnalité, la console de Valve y aura bien droit.

Le travail de la firme est en quelque sorte une porte ouverte pour ses rivales. En permettant le dual-boot sur le Steam Deck, Valve donne l’opportunité à ASUS ou Lenovo de faire de même. Il faut espérer que ces dernières ne voient pas cela comme une volonté de l’entreprise d’imposer son OS mais comme un outil supplémentaire donnant plus de liberté à leurs consommateurs.

ROG Ally Z1 Extreme ROG Ally X Lenovo Legion Go Steam Deck Processeur AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Sephiroth Coeurs CPU 8 8 8 4 Threads CPU 16 16 16 8 GPU AMD RDNA 3

12 CU AMD RDNA 3

12 CU AMD RDNA 3

12 CU AMD RDNA 2

8 CU Mémoire vive 16 Go LPDDR5 24 Go LPDDR5X-7500 16 Go LPDDR5X-7500 16 Go LPDDR5-6400 Stockage SSD 512 GoNVMe SSD 1 ToNVMe M.2 SSD 1To/ 512 GoNVMe M.2 SSD 1To/ 512 GoNVMe M.2 Écran 1920 x 1080

120 Hz 1920 x 1080p

120 Hz 2560 x 1600

144 Hz 1200 x 800

90 Hz Batterie 57 Wh 80 Wh 49,2 Wh 50 Wh Autonomie Jusqu’à 3 heures (estimation) Jusqu’à 7 heure (estimation) Jusqu’à 3 heures (estimation) Jusqu’à 3 heures (estimation) Système Windows 11 Windows 11 Windows 11 SteamOS

La fonctionnalité de dual-boot sur Steam Deck a été confirmée par Valve.

La console pourra faire la transition entre Windows et SteamOS facilement.

Les machines concurrentes comme le Rog Ally ou la Legion Go devraient y avoir droit également.

