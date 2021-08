Le Village des morts-vivants de Dark Souls reprend vie dans l’Unreal Engine 4

Paru en 2011 sur PlayStation 3 et Xbox 360 puis en 2012 sur PC, Dark Souls tourne grâce au moteur Havok. Le dénommé EsinReborn a entrepris de porter le niveau Village des morts-vivants » dans l’Unreal Engine 4. Le résultat est à découvrir dans la vidéo ci-dessous.

Cette recréation transpose également des éléments de gameplay et d’interface. L’auteur explique : « J’ai refait l’un de mes niveaux préférés dans tous les jeux vidéo, le Village des morts-vivants de Dark Souls. Je voulais le faire dans un style plus lumineux et plus coloré. Je l’ai fait principalement pour étudier et pratiquer le level design… et c’était aussi très amusant à faire. (Excusez les quelques glitches au début, et les accélérations brutales) ». Le résultat paraît assez convaincant, surtout lorsque l’on garde à l’esprit qu’il est l’œuvre d’une seule personne. Malheureusement, EsinReborn n’a pas rendu public son projet.

De nombreuses recréations dans l’Unreal Engine 4 et 5

Au cours des mois passés, nous avons relayé de nombreuses récréations dans le moteur d’Epic Games. Citons celles du Super Mario Bros en vue FPS, de La Bataille pour la Terre du Milieu, de plusieurs lieux de World of Warcraft, d’environnements de Resident Evil 4, d’une scène de Demon’s Souls ou encore d’un splendide remake de Star Wars Episode 1 : La Menace Fantôme. Nous avons également partagée plusieurs séquences du remake de Zelda : Ocarina of Time réalisé par CryZENx sous Unreal Engine 4.

Désormais, c’est surtout l’Unreal Engine 5, disponible en accès anticipé depuis fin mai, qui attire notre attention. Nous l’avons vu servir à la reconstruction de la Cité impériale de The Elders Scrolls IV : Oblivion, d’une zone de Skyrim, ainsi qu’à la plantation – virtuelle – de nombreuses forêts, dont une ayant des allures de celle de Far Cry.

