L’entreprise chinoise Zeal-All propose une carte mère originale avec une GTX 1050 Ti intégrée

Sortie en 2016, la GeForce GTX 1050 Ti pour PC portable était à l’époque une petite bombe. Le fabricant chinois Zeal-All a eu l’idée d’intégrer cette référence munie de 4 Go de mémoire directement dans une carte mère B150 avec socket LGA1151.

Cette carte mère ZA-SK1050C pour le moins originale supporte les processeurs Intel de 6e et 7e générations, autrement dit Skylake et Kaby Lake. Son facteur de forme est non moins original, avec des dimensions de 235 x 197,5 mm. Un petit ventilateur se charge de refroidir la GTX 1050 Ti préinstallée.

Test : une GeForce GTX 1050 Ti peut-elle être passive ?

Jusqu’à 32 Go de DDR4-2133

Par ailleurs, les deux emplacements mémoire sont de type SODIMM, comme les PC portables. La capacité maximale est de 32 Go de DDR4-2133. Pour le stockage, il y a quatre SATA. Divers ports USB 3.0 et 2.0 sont également présents. L’alimentation s’effectue via un bloc externe de 19V. On suppose qu’une telle carte se destine principalement aux entreprises.

Source : TechPowerUp