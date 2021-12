L’Epic Games Store offre la trilogie Tomb Raider : un cadeau à 90 euros

Sur l’Epic Games Store, les soldes des fêtes de fin d’année se prolongent jusqu’au 6 janvier. En revanche, le passage à 2022 marque la fin du concept « un jeu offert chaque jour » ; la plateforme reprend désormais un rythme hebdomadaire en matière de dons. Afin de terminer l’année en beauté, l’Epic Games Store octroie la trilogie Tomb Raider.

Vous avez jusqu’à jeudi prochain 17 heures pour récupérer gratuitement une copie de Tomb Raider GOTY, de Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration et de Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Tous édités par Square Enix, ces trois jeux, qui appartiennent aux genres action / aventure, sont sortis en 2013, 2016 et 2018 respectivement. La valeur de l’ensemble hors période promotionnelle atteint 90 euros.

Tomb Raider GOTY

« Armée de son instinct de survie et de sa capacité à repousser les limites, Lara doit se battre pour dévoiler les mystères d’une île oubliée et s’échapper de son emprise. »

Forcément, le jeu est largement à la portée de nos machines actuelles. La configuration minimale renseigne un processeur Dual Core : AMD Athlon 64 X2 2,1 GHz (4050+), Intel Core2 Duo 1,86 GHz (E6300) ; une carte graphique DirectX 9 avec 512 Mo de mémoire vive : AMD Radeon HD 2600 XT, NVIDIA 8600 ; 2 Go de mémoire ; 12 Go d’espace disque.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

« Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration inclut le jeu de base ainsi que le Season Pass et ses contenus inédits. Explorez le manoir Croft dans la nouvelle séquence « Blood Ties » et défendez-le contre une invasion de zombies dans le niveau « Lara’s Nightmare ». »

Les exigences matérielles minimales sont logiquement un peu plus élevées que pour le Tomb Raider de 2013 mais restent modestes en 2021/2022 : Intel Core i3-2100 ou AMD équivalent ; NVIDIA GTX 650 2 Go ou AMD HD7770 2 Go ; 6 Go de RAM ; 25 Go d’espace disque.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

« Prenez part au moment décisif où Lara Croft devient pilleuse de tombeaux. Dans Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, vous découvrirez les derniers secrets des origines de Lara. »

La configuration minimale est la suivante : Intel i3-3220 ou équivalent AMD ; carte graphique NVIDIA GTX 660/GTX 1050 ou AMD Radeon HD 7770 ; 8 Go de RAM ; 40 Go d’espace disque. Pour plus de détail sur les performances, consultez notre test de Shadow of the Tomb Raider sur GeForce et Radeon.