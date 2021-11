L’Epic Games Store offre un city builder plaisant et plutôt accessible

Après avoir accordé un jeu d’horreur / aventure la semaine dernière, en l’occurrence DARQ : Complete Edition, sans doute pour être raccord avec la thématique d’Halloween, l’Epic Games Store octroie actuellement un titre d’un tout autre genre, Aven Colony. Ce dernier, développé par Mothership Entertainment LLC et édité par Team17 Digital Ltd, paru en juillet 2017, se définit comme un jeu de simulation, construction de villes et stratégie.

Voici sa proposition : « Construisez un nouveau foyer pour l’humanité avec Aven Colony. Découvrez Aven Prime, une planète extraterrestre située à des années-lumière de la Terre et recouverte de déserts, de toundras et de marais. Construisez des colonies et des villes, et faites-les évoluer en de gigantesques étendues urbaines, tout en affrontant les menaces liées à la colonisation d’un nouveau monde. »

Configurations minimale et recommandée pour Aven Colony

Pour vous permettre de coloniser ce monde extraterrestre, votre ordinateur doit fonctionner sous Windows 7 64 bits ou version ultérieure ; au moins embarquer un processeur équivalent à un Intel Core i3-3220 3,3 GHz ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 470 ou AMD Radeon HD 7850 ; posséder 4 Go de RAM et 25 Go d’espace disque.

La configuration recommandée est bien plus exigeante, notamment en matière de GPU. Elle mentionne un processeur Intel Core i5-4670 ou AMD A10-7850k ; une carte graphique GeForce GTX 980 avec 4 Go de VRAM ou AMD Radeon R9 390X ; 8 Go de RAM ; toujours 25 Go d’espace disque.

Vous avez jusqu’à jeudi 11 novembre 17 heures pour récupérer gratuitement une copie d’Aven Colony sur l’Epic Games Store. Sachez que le jeu coûte 30 euros en temps normal. Par ailleurs, un contenu additionnel intitulé Aven Colony – The Cerulean est disponible au prix de 2,99 euros. « Cette carte bac à sable supplémentaire propose l’environnement le plus hostile à ce jour ainsi que les meilleures récompenses. Repoussez les limites de la survie extrasolaire ! »

Enfin, jeudi prochain, Aven Colony ne sera pas remplacé par un autre jeu gratuit à proprement parler mais plutôt par un pack Epic Saison 4 de Rogue Company.