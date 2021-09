L’Epic Games Store offre un excellent Dark Souls-Like et un jeu de survie post-apocalyptique

L’Epic Games Store a décidé de gâter les joueurs : la plateforme octroie deux jeux jusqu’à jeudi prochain. Il s’agit d’un Dark Souls-Like, Nioh The Complete Edition, et d’un jeu de survie et de gestion post-apocalyptique, Sheltered. Ces deux titres valent 50 et 15 euros respectivement hors promotion.

Édité et développé par Koei Tecmo Games Co., LTD. Nioh est paru en février 2017 et sa complète édition en novembre. Voici son descriptif : « Prêt à mourir ? Venez découvrir le nouveau jeu d’action estampillé Team NINJA et Koei Tecmo Games. Incarnez William qui débarque sur les côtes du Japon féodale et découvrez un pays infesté de guerriers et de yokai surnaturels qu’il vous faudra battre pour trouver ce que vous êtes venu chercher ». L’édition complète comprend le jeu de base ainsi que les extensions Le dragon du nord, Honneur rebelle et Conclusion dans un bain de sang. Notez que le soft propose des modes JcJ et coopération en ligne.

Développé par Unicube et édité par Team17, Sheltered est sorti en mars 2016. C’est « un jeu de survie et de gestion de catastrophe profond et plein d’émotions. Il vous incombe de protéger une famille de quatre personnes qui a réussi à atteindre un abri déserté après une apocalypse mondiale ». Le jeu est exclusivement solo.

Ubisoft offre Far Cry 3 jusqu’à samedi

Les configurations minimales

Concernant les exigences matérielles, Nioh : The Complete Edition nécessite au minimum un PC sous Windows 64 bits. Celui-ci doit au moins être équipé d’un processeur Intel Core i5 3550 ou supérieur ; d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 780 ou AMD Radeon R9 280 ; de 6 Go de RAM. Prévoyez également 80 Go d’espace disque.

Sheltered ne nécessite pas une bête de course puisqu’un ordinateur équipé d’un processeur Dual Core, d’une solution graphique GeForce 7800, AMD HD 4600 ou Intel HD Graphics 3000 et de 4 Go de RAM suffit à le faire tourner. Quant à l’espace disque requis, il n’est que de 600 Mo.

Vous avez jusqu’à jeudi prochain 17h pour vous connecter à l’Epic Games Store et réclamer vos copies de Nioh : The Complete Edition et de Sheltered.