L’Epic Games Store offre un jeu par jour jusqu’en 2021 : Cities Skylines lance les festivités

Après avoir offert Tyranny Gold Edition et Pillars of Eternity Definitive Edition, l’Epic Games Store va conclure l’année en beauté en octroyant chaque jour un jeu mystère. C’est Cities Skylines qui inaugure cette farandole de cadeaux.

Vous avez ainsi jusqu’à 17h pour récupérer une copie gratuite de Cities Skylines sur l’Epic Games Store. Hors promotion, le titre coûte 25 euros. Développé par Colossal Order et édité par Paradox Interactive, Cities Skylines est un city builder sorti en mars 2015. Il se définit comme « une version moderne de la simulation urbaine classique. Le jeu propose de nouveaux éléments, vous permettant de vivre les sensations grisantes et les contraintes de la création et de la gestion d’une ville réelle tout en enrichissant certains aspects bien connus de l’expérience de construction de ville. Par les créateurs de Cities in Motion, le jeu présente fièrement un système de transport entièrement développé. Vous avez aussi la possibilité de modifier le jeu à votre guise pour équilibrer la simulation complexe à plusieurs niveaux. La seule limite : votre imagination. Alors prenez le contrôle et visez grand ! »

Un iCEnhancer 4 & RevIVe Mod en préparation pour Grand Theft Auto IV

Une configuration minimale plutôt modeste

Pour le faire fonctionner, vous devez posséder une machine armée au minimum d’un processeur Intel Core 2 Duo à 3,0 GHz ou AMD Athlon 64 X2 6400+ à 3,2 GHz ; d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 260 (512 Mo) ou ATI Radeon HD 5670 (512 Mo) (cartes graphiques intégrées Intel non prises en charge) ; de 4 Go de RAM et de 4 Go d’espace disque.

Si le jeu vous plait et qu’il vous reste quelques deniers à dépenser, sachez que le soft bénéfice de nombreux DLC, qui se focalisent sur des aspects précis. After Dark par exemple, dynamise la vie nocturne des cités ; Mass Transit enrichit les moyens de transport. Dans le cadre des soldes des fêtes de fin d’année, la plateforme applique des rabais allant de 25 à 75 %. Enfin, dans tous les cas, pensez à ajouter à votre bibliothèque les trois DLC mineurs Pearls From the East, Carols, Candles and Candy et Match Day.