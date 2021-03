Les cartes graphiques professionnelles RTX A5000 et RTX A4000 évoquées

Sur le segment des cartes graphiques professionnelles sous architecture Ampere, NVIDIA a lancé pour l’instant deux références, la RTX A6000 et l’A40, toutes deux basées sur un GPU GA102. Elles pourraient bientôt être rejointes par les RTX A5000 et RTX A4000.

Komachi a repéré ces deux produits dans un document de certification OpenCL 1.2 de Khronos datant de mi-février. Comme la RTX A6000, les deux cartes ont été soumises en tant que produits Quadro. Cependant, NVIDIA a abandonné cette désignation pour l’architecture Ampere. Par conséquent, comme la RTX A6000, il est probable que ces deux cartes soient elles aussi commercialisées sans mention Quadro.

GPU GA104 uniquement ?

La RTX A6000 embarque 10 572 cœurs CUDA, 336 cœurs Tensor et 48 Go de mémoire GDDR6. Les spécifications des RTX A5000 et A4000 sont pour l’instant inconnues. Si l’on se réfère aux anciennes pratiques, ces deux références pourraient hériter d’un GPU GA104. En effet, la gamme Quadro RTX Turing s’articule autour de deux GPU, les TU102 et TU104. Naturellement, l’utilisation d’un GPU GA106 pour la RTX A4000 reste une possibilité.