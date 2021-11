Les configurations et une bande-annonce spéciale pour la version PC de Call of Duty Vanguard

À quelques jours de la sortie de son Call of Duty Vanguard (5 novembre), Activison a complété les configurations minimale et recommandée pour y jouer sur PC. Le studio a également publié une bande-annonce spéciale pour ce support.

Commençons par la bande-annonce officielle. Elle révèle que sur PC, Call of Duty Vanguard prend en charge à la fois le NVIDIA DLSS et l’AMD FSR ; on peut ainsi s’attendre à des comparaisons directes peu après la sortie du jeu. En revanche, contrairement à Battlefield 2042, COD Vanguard fait totalement l’impasse sur le ray tracing. Notez que la version PC du titre a été confiée à Beenox.

Les configurations PC pour Call of Duty Vanguard

Concernant les configurations préconisées, le studio en renseigne quatre : minimale, recommandée, compétitive, ultra RTX. Il semble que la configuration recommandée soit celle nécessaire pour profiter du titre en Full HD à 60 images par seconde avec des réglages en high. La configuration compétitive conserve cette définition mais autorise un nombre d’IPS plus élevé. Enfin, la configuration ultra RTX définit les critères pour la 4K avec tous les détails à fond ; le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est exigeante, notamment pour les processeurs. La recommandation d’une RTX 2070 ou d’une RTX 3080 est néanmoins surprenante puisque ces deux références offrent des performances assez différentes. Par ailleurs, il sera possible d’installer uniquement les fichiers nécessaires aux modes multijoueur et zombies (36 Go).