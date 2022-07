Les Core i7-13700K et Core i5-13600K s’illustrent dans une dizaine de benchmarks

Après un examen approfondi du Core i9-13900K, le dénommé Extreme Player a publié sur Bilibili des résultats pour deux autres processeurs Raptor Lake, les Core i7-13700K et Core i5-13600K. Le Core i7-13700K possède 8 P-cores (Raptor Cove) et 8 E-cores (Gracemont), ce qui donne 16 cœurs / 24 threads. Le Core i5-13600K a 6 P-cores et 8 E-cores, soit 14 cœurs / 20 threads. Côté fréquence, le Core i7 atteindrait 5,4 GHz, le Core i5, 5,2 GHz. Enfin, ces puces ont deux fois plus de cache L2 que les puces Alder Lake.

Crédit : Extreme Player

Pour illustrer les gains générationnelles, Extreme Player a inclus les processeurs Core i7-12700K et Core i5-12600K à son test. En outre, il a examiné les performances avec de la DDR5-6400 et de la DDR4-3200. La carte mère utilisée est une ASRock Steel Legend Z690 et la carte graphique une NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Rappelons que les BIOS pour les Core de 13e génération restent à un stade préliminaire.

Résultats Core i7-13700K

Vous pouvez consulter les résultats en détail ci-dessous. Si les processeurs Raptor Lake offrent effectivement de bien meilleures performances, notamment en multicœurs, ils s’avèrent aussi bien plus gourmands. Dans le test FPU de AIDA64, Extreme Player a relevé 244 W pour le Core i7 Raptor Lake, contre 188 W pour le Core i7 Alder Lake ; 178 W pour le Core i5 Raptor Lake, 148 W pour le Core i5 Alder Lake. Surtout, nous ne savons pas quel système de refroidissement est utilisé, mais les températures dépassent les 100°C…

Crédit : Extreme Player

Crédit : Extreme Player

Benchmark Core i7-12700KF DDR4-3600 Core i7-12700KF DDR5-5200 Core i7-13700K DDR4-3600 Core i7-13700K DDR5-5200 CPU-Z – Single Thread 100,00 % 99,67 % 110,12 % 110,14 % CPU-Z – Multi Thread 100,00 % 99,68 % 132,84 % 134,11 % 7-Zip – Compress MB/s 100,00 % 140,51 % 103,10 % 164,84 % 7-Zip – Decompress MB/s 100,00 % 99,98 % 138,70 % 137,66 % 7-Zip – Total Mo/s 100,00 % 116,12 % 124,52 % 148,48 % Geekbench – Single Thead 100,00 % 99,74 % 108,85 % 107,76 % Geekbench – Multi Thread 100,00 % 114,45 % 120,82 % 144,70 % Cinebench R20 – Single Thread 100,00 % 100,13 % 109,53 % 109,26 % Cinebench R20 – Multi Thread 100,00 % 99,80 % 122,90 % 128,01 %

Crédit : Extreme Player

Résultats Core i5-13600K

Benchmark Core i5-12600K DDR4-3600 Core i5-12600K DDR5-5200 Core i5-13600K DDR4-3600 Core i5-13600K DDR5-5200 CPU-Z – Single Thread 100,00 % 100,24 % 104,74 % 105,50 % CPU-Z – Multi Thread 100,00 % 99,45 % 139,07 % 139,79 % 7-Zip – Compress MB/s 100,00 % 124,34 % 107,64 % 161,48 % 7-Zip – Decompress MB/s 100,00 % 100,77 % 143,17 % 145,74 % 7-Zip – Total Mo/s 100,00 % 111,13 % 127,55 % 152,66 % Geekbench – Single Thead 100,00 % 99,42 % 105,04 % 106,63 % Geekbench – Multi Thread 100,00 % 110,06 % 124,85 % 138,90 % Cinebench R20 – Single Thread 100,00 % 98,64 % 105,18 % 104,36 % Cinebench R20 – Multi Thread 100,00 % 99,67 % 138,23 % 138,41 %

Crédit : Extreme Player

Intel présenterait ses processeurs Core de 13e génération le 28 septembre prochain.

Source : Bilibili