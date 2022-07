Core i9-13900K vs Core i9-12900KF : un framerate min amélioré de 11 à 27 % dans les jeux

Ces derniers jours, l’utilisateur du forum Bilibili se faisant connaître sous le pseudo Extreme Player publie des résultats de benchmarks d’un échantillon d’ingénierie d’un supposé processeur Intel Core i9-13900K. Cette puce devrait être le fleuron de la gamme Raptor Lake ; elle possède 24 cœurs / 32 threads (8 + 16). Extreme Player a d’abord mis en ligne des scores de benchmarks synthétiques opposant le processeur de 13e génération au Core i9-12900KF (16 cœurs / 24 threads) ; récemment, des scores dans plusieurs jeux.

Crédit : Extreme Player

Les premiers résultats montrent un écart de performance d’environ 10 % en monocœur et de 35 % en multicœurs entre les deux puces susmentionnées – en faveur du Raptor Lake naturellement. Pour obtenir les scores ci-dessous, les deux Core prennent place sur une carte mère Asus ROG Maximus Z690 Extreme et collaborent avec de la DDR5-6400 ainsi qu’une GeForce RTX 3060 Ti.

Benchmark Core i9-12900KF Core i9-13900K CPU-Z bench 1T 815,5 892,2 CPU-Z bench nT 11 348 16 606 Geekbench 1T 1 939 2 133 Geekbench nT 19 304 23 701 Cinebench R23 1T 1 940 2 206 Cinebench R23 nT 26 939 37 385 3D Mark Timespy CPU 20 121 23 839 PugetBench Premiere Pro 1 003 1 213

Crédit : Extreme Player

Plateforme Raptor Lake-S : DDR5-5600 et davantage de lignes PCIe 4.0 supportées

Des écarts moindres dans les jeux

Pour les tests gaming, Extreme Player a remplacé la GeForce RTX 3060 Ti par une GeForce RTX 3090 Ti afin que le GPU ne soit pas le facteur limitant. Les systèmes sont mis à l’épreuve sur Red Dead Redemption 2, Far Cry 6, Forza Horizon 5, Monster Hunter Rise, PUBG, Final Fantasy IX EndWalker, Counter Strike Global Offensive. Sur ce terrain, la puce Raptor Lake se montre environ 3 à 6 % meilleure que le processeur Alder Lake en moyenne en Full HD, QHD et UHD. En revanche, le Core i9-13900K atténue les chutes de framerate. Maintenant, dans tous les cas, un système RTX 3090 Ti / Core i9 délivre un nombre d’images par secondes très confortable sur la plupart des jeux, malheureusement non précisé ici.

Crédit : Extreme Player

D’autre part, Extreme Player a relevé les consommations électriques maximales des deux Core. Le Core i9-13900K est nettement plus gourmand. En outre, il n’y pas forcément de corrélation entre les gains d’IPS et le surplus de watts.

Crédit : Extreme Player

Comme toujours, ces résultats restent indicatifs : il ne s’agit pas d’un processeur Raptor Lake finalisé et bénéficiant d’un support logiciel complet. Dans le cas de MSI par exemple, qui a récemment publié des mises à jour BIOS pour ses cartes mères de série 600 pour les processeurs Intel de nouvelle génération, la société précise : « Notez que la version initiale du BIOS sert uniquement à la mise sous tension et ne convient pas aux tests de performance. Une version avec des fonctions complètes sera disponible lorsque les nouveaux processeurs seront lancés. »

Sources : Bilibili 1, Bilibili 2