Windows 11 : nos meilleures astuces hardware pour améliorer et optimiser votre système

Annoncé il y a bientôt un an, et disponible depuis près de 8 mois, Windows 11 commence à sérieusement s’implanter sur les PC grand public, avec près de 19% du marché. Apprenez à en tirer le meilleur parti et à dégager des performances optimales à travers notre série de trucs et astuces, essentiellement orientés vers la gestion de vos périphériques et composants.

C’est peu dire qu’il … n’était pas vraiment attendu. Révélé le 24 juin 2021 au terme d’une série de teasings, Windows 11 a tout autant suscité la curiosité qu’il a échaudé les centaines de millions d’utilisateurs du système de Microsoft, amplement satisfaits par Windows 10. Il faut dire qu’avec son annonce, préparée en relative hâte alors que l’on attendait un “Windows X” destiné aux appareils nomades et aux PC à double écran, suivie d’une mise sur le marché vraiment rapide, il y avait de quoi jeter le doute parmi les utilisateurs. D’autant plus qu’à sa sortie, le 29 juillet 2015, le géant de Redmond nous l’avait promis, juré : Windows 10 constituerait le socle définitif de toutes les versions à venir de son OS, avec des mises à jour semi-annuelles venant l’enrichir ou en corriger les bugs.

Ravalée cette relative “trahison”, le vœu de Microsoft nous apparaît plus clairement : épurer l’interface de Windows 10 en conservant peu ou prou son noyau, tout en le tournant vers une plus grande modernité. Cloud, partage, communications… Autant de nouveautés susceptibles de convaincre les utilisateurs de sauter le pas. Et ils commencent vraiment à le faire ! D’après les dernières statistiques de Steam, Windows 11 est aujourd’hui installé sur 18,94% des comptes (+2,10% en un mois) contre 73,55% pour Windows 10 (-1,14% pendant la même période). Des chiffres évidemment moins importants dans le monde de l’entreprise, la faute à des exigences matérielles trop élevées pour l’installer sur ce type de parc informatique.

Mais c’est donc une réalité : Windows 11 commence à séduire. Ses performances sont aujourd’hui plus satisfaisantes qu’à son lancement, et les constructeurs sont entrés en ordre de bataille, avec la publication de correctifs ou de pilotes optimisés. En clair, la migration est plus que jamais recommandée si votre PC est éligible : c’est désormais sur ce terrain que vont se porter les efforts de Microsoft et des constructeurs, même si Windows 10 bénéficiera toujours d’un suivi officiel jusqu’au 14 octobre 2025.

Pour vous accompagner dans vos premiers pas, nous vous livrons dans ce dossier une série d’astuces essentiellement orientées “hardware”. La notion est volontairement prise au sens large, en l’associant plus globalement à l’optimisation de vos ressources afin de débrider la pleine réactivité et le potentiel de votre PC et de ses composants ou périphériques.

Nettoyer après l’installation

Que vous ayez procédé à une pure migration depuis Windows 10 ou à son installation fraîche, Windows 11 reste invariablement truffé d’outils et de paramètres qui ne vous conviendront pas toujours, à son premier lancement. Il suffit de dérouler le menu Démarrer pour le constater : des apps comme le compagnon Xbox, entre autres, ne vous seront pas toujours utiles. Si elles occupent inutilement de l’espace, elles empiètent aussi parfois sur la réactivité de votre PC : ce même outil dédié à votre compte de jeux vidéo et à l’offre “Game Pass” se lance … dès le démarrage de Windows 11 et accapare ainsi des ressources.

Prenez ainsi le temps d’expurger votre PC de tous ces éléments superflus. Déroulez le menu Démarrer, effectuez un clic droit sur l’app Xbox par exemple, puis choisissez Paramètres des applications et désactivez l’option à la section S’exécute à la connexion. Vous pouvez ensuite renouveler l’opération, en effectuant là encore un clic droit sur les apps dont vous n’avez pas besoin (comme Actualités ou Astuces, par exemple) puis en choisissant Désinstaller. N’hésitez pas à parcourir la liste complète de tous les logiciels préinstallés avec Windows 11, en cliquant sur l’intitulé Toutes les applications au sommet du menu Démarrer.

Dans le même ordre d’idée, vous avez intérêt à surveiller plus étroitement la liste des logiciels qui s’arrogent le droit de démarrer en même temps que Windows et qui consomment d’emblée des ressources. Deux possibilités s’offrent à vous. Déroulez le menu Démarrer et cliquez sur Paramètres (ou pressez les touches Win+I) puis rendez-vous à la section Applications et cliquez sur Démarrage. Triez ensuite la liste en fonction de l’impact sur le démarrage ou, plus simplement, sur le statut de chaque élément (activé ou non). Si vous repérez des éléments suspects ou qui n’ont absolument pas besoin d’être activés dès le lancement de Windows, retirez-les de la liste en désactivant la réglette.

Seconde solution : accédez au Gestionnaire des tâches en pressant les touches Ctrl+Maj+Échap, puis reportez-vous à l’onglet Démarrage. Un peu plus austère, cette vue a le mérite de vous donner accès à deux éléments supplémentaires en cas de doute. Si vous avez repéré une app dont vous ignorez le rôle, effectuez un clic droit dessus et choisissez Ouvrir l’emplacement du fichier – souvent, un petit tour dans l’Explorateur vous révèle un nom d’éditeur ou des pistes complémentaires pour mieux cerner l’intérêt d’une app. En choisissant Recherche en ligne, vous parcourez le Web à la recherche d’infos complémentaires. Un bon moyen de réduire la liste à son strict minimum !

Parmi les autres éléments susceptibles d’accaparer des ressources et surtout de “parasiter” l’interface du système, vous avez aussi intérêt à personnaliser les icônes de la barre des tâches. Windows 11 introduit en effet plusieurs nouveaux éléments, comme la barre des widgets que vous déroulez en cliquant sur l’icône du même nom ou en pressant les touches Win+W. Mais en l’état, et en attendant l’apparition de widgets plus utiles au quotidien (notamment de futurs éléments préparés par des éditeurs-tiers), vous pouvez l’ôter. Effectuez un clic droit dessus et choisissez Paramètres de la barre des tâches. Quatre éléments sont à personnaliser : l’icône de la recherche, des bureaux virtuels, des widgets ou de l’outil de communication (Microsoft Teams).

Mieux gérer votre moniteur

Contre toute attente, Windows 11 fait le plein de nouveautés sur la gestion des moniteurs, notamment dans les configurations multi-écrans. Ce sont des améliorations bienvenues, pour un domaine qui restait jusque-là quasi-inchangé depuis de nombreuses versions du système d’exploitation, et qui participent à moderniser l’interface et à améliorer votre confort au quotidien.

Si vous avez l’habitude de brancher régulièrement votre PC portable à un moniteur d’appoint, pour améliorer vos conditions de télétravail par exemple, une nouvelle option s’offre à vous : la possibilité d’enregistrer automatiquement la nature et la position des fenêtres ouvertes. En clair, lorsque vous déconnecterez votre PC de ce second écran, toutes les fenêtres seront réduites et accessibles sur le (seul) moniteur principal ; en reconnectant à nouveau votre second moniteur, elles retrouveront leur position d’origine. Pour activer cette option, ouvrez les paramètres (Win+I) puis reportez-vous à la section Système. Cliquez ensuite sur Écran puis déroulez le champ Écrans multiples. Cochez ensuite les cases Mémoriser les emplacements des fenêtres en fonction de la connexion du moniteur et Réduire les fenêtres lorsqu’un moniteur est déconnecté.

Toujours dans le cadre d’une meilleure gestion de votre moniteur et surtout de votre espace de travail, vous avez intérêt à adopter sans plus tarder la nouvelle fonctionnalité “AeroSnap” introduite avec Windows 11. Elle vous permet de mieux gérer la répartition des fenêtres à l’écran. S’il était déjà possible de les “ancrer” aux quatre coins de l’interface sous Windows 10, en les déplaçant à la souris vers un bord de l’écran, la fonction gagne aujourd’hui en commodité.

Déroulez le menu Démarrer et accédez aux paramètres (Win+I). Rendez-vous dans la rubrique Système puis cliquez sur la section Multitâche. Activez ensuite l’option Ancrer les fenêtres. Pour utiliser AeroSnap, il vous suffit de survoler à la souris l’icône de réduction ou d’agrandissement, présente dans le coin supérieur droit de n’importe quelle fenêtre, afin de révéler une mini-palette avec six dispositions. Partage entre deux, trois ou quatre apps à l’écran, plus grande disposition à gauche ou à droite… À vous de choisir. Vous pouvez ensuite modifier la répartition en saisissant à la souris la réglette séparant les différentes zones. Les raccourcis-clavier déjà présents dans les versions antérieures de Windows fonctionnent toujours : pressez Win + flèche gauche ou droite (ou haut ou bas) afin de déplacer la fenêtre qui a le focus. Une bonne astuce pour rétablir vers votre écran principal une fenêtre masquée sur un écran éteint, par exemple ! Autre raccourci à connaître : pressez Win+Z pour afficher directement cette palette AeroSnap. D’après les dernières préversions en amont de la mise à jour 22H2 prévue pour le second semestre de l’année, on devrait bientôt avoir la possibilité d’enchaîner ce raccourci par la pression sur un chiffre, pour réagencer les fenêtres sans quitter les mains du clavier. Il sera également possible de saisir la barre de titre d’une fenêtre et de la déporter vers le haut de l’écran, pour faire apparaître une plus longue barre AeroSnap. De petits changements, qui confirment que cette nouvelle fonctionnalité est plébiscitée !

Autre (plus modeste) nouveauté, il est désormais possible de choisir finement la mise à l’échelle de la définition de l’écran. C’est une solution pratique si vous connectez votre PC à un téléviseur, par exemple, et si vous souhaitez améliorer la lisibilité du bureau sur un écran 4K UHD. Déroulez le menu Démarrer et cliquez sur Paramètres puis reportez-vous à la section Système et cliquez sur Écran. Le champ Mise à l’échelle dispose toujours d’une série de valeurs prédéfinies mais en cliquant sur la flèche pointant vers la droite vous accédez à un second menu dans lequel vous renseignez directement la valeur de votre choix.

Accélérer Windows 11

Nos premiers essais autour de Windows 11 l’avaient démontré : la dernière version du système d’exploitation de Microsoft n’était pas d’emblée … la plus rapide. Si la situation s’est aujourd’hui quelque peu corrigée, vous avez toujours intérêt à passer en revue une série de paramètres afin de doper la réactivité de votre PC.

En premier lieu, commencez évidemment par vérifier que vous disposez de la dernière mise à jour du système et de pilotes réactualisés pour l’ensemble de vos périphériques. Windows Update bénéficie désormais de son menu dédié : déroulez le menu Démarrer et cliquez sur Paramètres (Win+I) puis sur Windows Update. Cliquez enfin sur le bouton Rechercher des mises à jour puis procédez à leur installation.

Pour les pilotes, la tâche est plus complexe manuellement puisqu’elle implique de les passer tous en revue. Effectuez un clic droit sur le bouton Démarrer (ou pressez les touches Win+X) puis cliquez sur Gestionnaire de périphériques. Effectuez un clic droit sur une entrée puis choisissez Mettre à jour le pilote. Méfiez-vous toutefois des applications qui vous promettent d’automatiser la tâche : les plus méconnues d’entre elles peuvent cacher des menaces ou des logiciels-espions. Dans la plupart des cas, leur version gratuite se contentera de scanner l’ensemble de vos périphériques et de vous indiquer les éléments qui méritent d’être mis à jour, avant de vous inviter à passer à la caisse pour aller plus loin et boucler l’opération. Il peut toutefois s’agir d’une bonne solution pour identifier les principaux candidats et ainsi gagner du temps. Dans cette catégorie, notre préférence va à IObit Driver Booster 9 et à KC Softwares DUMo, deux outils au-dessus de tout soupçon.

Poursuivez l’effort en nettoyant Windows 11 de fond en comble, comme nous l’avons vu précédemment. Pour rappel, il s’agit essentiellement de trier la liste des programmes s’arrogeant le droit de démarrer en même temps que le système (à travers le Gestionnaire des tâches ou la section Applications > Démarrage des paramètres) et de supprimer tous les éléments dont vous n’avez pas besoin.

Vérifiez également le mode d’alimentation choisi : déroulez le menu Démarrer et cliquez sur Paramètres (Win+I) puis reportez-vous à la section Système et cliquez sur Marche/Arrêt. Déroulez le champ Mode d’alimentation et choisissez Performances élevées. Si vous possédez un disque dur classique à plateaux, pensez à le défragmenter. Pour cela, ouvrez l’Explorateur, cliquez sur Ce PC et effectuez un clic droit sur votre unité avant de choisir Propriétés. Reportez-vous à l’onglet Outils et cliquez sur le bouton Optimiser. Attention : n’effectuez surtout pas cette opération sur un SSD – sa durée de vie s’exprime en nombre d’octets écrits et cette opération consiste précisément à réagencer les données pour en optimiser la lecture … et donc à en écrire un grand volume.

Pour les PC les plus anciens, il est aussi intéressant de désactiver le redémarrage automatique de certaines applications à l’ouverture de la session Windows. Là encore, rendez-vous dans les paramètres (Win+I) puis reportez-vous à la section Comptes et cliquez sur Options de connexion. Désactivez l’option Enregistrer automatiquement mes applications redémarrables et les redémarrer lorsque je me reconnecte.

Pour aller plus loin et gagner en réactivité, là encore sur les configurations les moins à l’aise, vous pouvez désactiver les animations et les effets visuels de Windows 11. Toujours dans les paramètres, reportez-vous à la section Accessibilité puis cliquez sur Effets visuels. Désactivez alors les options Effets de transparence et Effets d’animation. Reportez-vous ensuite à la section Personnalisation, sur le volet gauche, puis cliquez sur Couleurs et désactivez là aussi l’option Effets de transparence. Pressez enfin la touche Win du clavier et recherchez Afficher les paramètres système avancés (vous pouvez également presser les touches Win+R et saisir sysdm.cpl). Reportez-vous à l’onglet Paramètres système avancés et cliquez sur le bouton Paramètres à la section Performances. Cochez alors la case Ajuster afin d’obtenir les meilleures performances. Vous avez également la possibilité de personnaliser plus finement vos choix : dans cette longue liste, vous retrouverez en effet tous les effets d’animation, le lissage des polices ou encore les ombres, à activer ou désactiver au cas par cas.

Nous avons largement évoqué le sujet : les nouvelles exigences matérielles de Windows 11 (en particulier la présence d’un module TPM 2.0) ont pour vocation de renforcer la sécurité de près de 60% par rapport à Windows 10. Elles contribuent toutefois à ralentir aussi le système, ce qui pénalise les joueurs : nous avons pu le vérifier lors de nos premiers benchmarks. Pour désactiver ce nouveau service, déroulez le menu Démarrer et rendez-vous dans les paramètres (Win+I). Cliquez sur Confidentialité et sécurité, sur le volet gauche, puis sur Sécurité Windows. Cliquez sur le bouton Ouvrir Sécurité Windows et reportez-vous à la section Sécurité des appareils. Suivez le lien Détails de l’isolation du noyau, en haut de la fenêtre, puis désactivez l’option Intégrité de la mémoire.

À l’inverse, si vous n’êtes pas du tout un joueur, vous pouvez améliorer sensiblement les performances en désactivant le Mode jeu et les services qui lui sont associés. Toujours dans les paramètres de Windows 11, reportez-vous à la section Jeux puis désactivez successivement Mode jeu et Xbox Game Bar. Pour éviter également que d’autres services ne viennent perturber vos activités, rendez-vous à la section Système puis cliquez sur Notifications et décochez les deux cases Proposer des suggestions sur la configuration de mon appareil et Obtenir des conseils et des suggestions quand j’utilise Windows. Globalement, vous avez intérêt à passer en revue la liste des services qui s’exécutent sous Windows. Pressez les touches Win+R et saisissez services.msc. Triez la liste en fonction de l’état de chaque élément, en cliquant sur l’intitulé de la colonne du même nom. Passez en revue les éléments, en effectuant un clic droit sur ceux dont vous n’avez pas besoin puis en choisissant Propriétés. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur le bouton Arrêter puis déroulez le menu Type de démarrage et choisissez Désactivé.

Enfin, prenez le temps de vérifier les applications autorisées à s’exécuter en tâche de fond ; elles sont susceptibles d’accaparer inutilement des ressources. Pour cela, pressez les touches Win+X et cliquez sur Applications et fonctionnalités. Cliquez sur l’icône avec trois points, à droite de chaque entrée, puis choisissez Options avancées. Déroulez le menu Autorisations d’applications en arrière-plan et sélectionnez Jamais, pour les éléments dont vous n’avez pas besoin d’une réactualisation permanente. La tâche est toutefois fastidieuse car elle vous oblige à passer en revue chacune de vos options, alors que Windows 10 regroupait dans une seule fenêtre la liste de toutes les applications autorisées à s’exécuter en arrière-plan.

Nettoyer votre disque dur

Pas ou peu de nouveautés significatives du côté de la gestion et de l’optimisation de vos unités de stockage, mais puisque le menu des paramètres a été fondamentalement réorganisé sous Windows 11, autant passer en revue leurs principales méthodes de maintenance. Si l’espace vient à manquer, déroulez le menu Démarrer et cliquez sur Paramètres (Win+I) puis reportez-vous à la section Système. Vous retrouvez l’ensemble des outils liés à vos disques durs et SSD en cliquant sur Stockage.

Premier bon réflexe : activez l’option Assistant Stockage. Cette fonctionnalité vise à contrer automatiquement le manque d’espace disque, en nettoyant à votre place les fichiers temporaires ou les plus anciens éléments de la Corbeille. En cliquant sur la flèche pointant vers la droite, vous affinez ces réglages et vous indiquez notamment le délai au-delà duquel des fichiers doivent être supprimés … ou vous interdisez la suppression automatique de certains types d’éléments.

Pour aller plus loin, revenez à l’écran précédent en cliquant sur la mention Stockage en haut de la fenêtre. Après quelques dizaines de secondes de calcul, vous découvrez la répartition de vos données sur votre unité de stockage, entre les fichiers temporaires, les documents personnels, les applications, les données synchronisées avec le cloud ou encore les images (cliquez sur Afficher plus de catégories). Cliquez sur l’une de ces rubriques pour accéder à des options complémentaires de nettoyage, comme la suppression des archives de Windows Update ou des journaux d’activité lorsque vous cliquez sur Fichiers temporaires.

À ce titre, vous supprimez plus efficacement les fichiers obsolètes en ouvrant l’Explorateur puis en cliquant sur Ce PC et en effectuant un clic droit sur votre unité principale avant de choisir Propriétés. À l’onglet Général, cliquez sur Nettoyage de disque puis sur Nettoyer les fichiers système. Dans la boîte de dialogue qui apparaît à l’écran, vous supprimez les fichiers temporaires associés à une précédente installation de Windows. De quoi gagner plusieurs gigaoctets d’espace ! N’oubliez pas non plus de défragmenter régulièrement votre disque dur à plateaux (mais absolument pas votre SSD !), en cliquant sur l’onglet Outils puis sur le bouton Optimiser. En parallèle, vous diagnostiquez l’état de santé de votre unité de stockage et vous anticipez les pires avaries matérielles à l’aide de l’outil gratuit CrystalDiskInfo.

Booster l’autonomie de votre PC portable

Nous avons déjà partiellement évoqué le sujet, mais il existe plusieurs solutions pour prolonger l’autonomie de votre PC portable sous Windows 11 sans pour autant escamoter ses performances et sa réactivité. Parmi les astuces précédentes, retenez celles qui visent à expurger au maximum le système de ses éléments superflus, qui accaparent des ressources dès le démarrage et les consomment en permanence.

En clair, il s’agit de désinstaller les applications que vous n’utilisez pas, de limiter celles qui s’arrogent le droit de démarrer en même temps que Windows, de trier celles qui s’exécutent à l’arrière-plan et globalement de réduire les effets visuels susceptibles d’alourdir le système. Déroulez le menu Démarrer et cliquez sur Paramètres (Win+I) puis reportez-vous à la section Applications. Triez la liste par date d’installation et passez en revue chaque élément, en jugeant leur intérêt. Reportez-vous ensuite à la section Démarrage et expurgez la liste de tous les éléments dont vous n’avez pas besoin dès le démarrage de Windows 11. Vous pouvez également accéder au Gestionnaire des tâches (Ctrl+Maj+Échap) et vous reporter à l’onglet Démarrage pour accéder à une vue plus complète.

Pour passer en revue les effets visuels et les différentes fonctionnalités activées par défaut, pressez la touche Win du clavier et saisissez alimentation avant de cliquer sur Modifier le mode de gestion de l’alimentation. Cliquez ensuite sur le lien Modifier les paramètres d’alimentation avancés. Déroulez le premier menu et choisissez Économie d’énergie. Plus bas dans la liste, vérifiez la configuration des différents éléments. Vous pouvez notamment choisir un délai à partir duquel vous mettez en veille votre disque dur ou vos périphériques USB, susceptibles de puiser dans la batterie. Vous retrouvez un menu similaire dans les paramètres, à la section Système puis en cliquant sur Marche/Arrêt.

Gérer vos périphériques

Windows 11 ne révolutionne pas la gestion de vos périphériques mais modernise légèrement la prise en charge de certains d’entre eux. En premier lieu, si vous êtes fréquemment amené à jumeler des périphériques Bluetooth (souris, micro-casque…), habituez-vous à passer par le nouveau centre d’action. Vous le déployez en pressant les touches Win+A ou en cliquant sur le regroupement des icônes de volume et de réseau, dans la zone de notifications de Windows, en bas à droite de la barre des tâches. Windows 11 détache en effet désormais ce mini-menu du centre de notifications, que vous ouvrez en pressant les touches Win+N ou en cliquant sur l’horloge, en bas à droite.

Première grande nouveauté, la gestion des périphériques audio est aujourd’hui simplifiée. Il vous suffit en effet d’effectuer un clic droit sur l’icône du volume, toujours dans la barre des tâches, puis de cliquer sur Paramètres audio pour atteindre une fenêtre regroupant vos périphériques de sortie (hauts-parleurs, casques…) et d’entrée (microphone). Il vous suffit de cocher la case de l’un d’entre eux pour changer rapidement de périphérique. Cliquez sur le bouton Ajouter un appareil pour jumeler rapidement un nouvel élément. En prime, un simple clic sur la flèche pointant vers la droite, en face de l’élément que vous avez sélectionné, vous donne accès aux paramètres audio. C’est ici que vous activez les fonctionnalités d’amélioration ou de format audio, ainsi que les éventuelles options de spatialisation sonore.

L’ensemble de vos autres périphériques se trouve résumé à la section Bluetooth et appareils des paramètres de Windows 11 (Win+I). Vous y synchronisez notamment votre smartphone et vous accédez à la plupart des outils de dépannage, si vos haut-parleurs ou votre imprimante ne communiquent plus avec votre PC.

Réactiver le menu contextuel complet

Le vœu “d’épuration” et de “simplification” de Windows 11 se traduit aussi par quelques effets contre-productifs. En particulier, le menu contextuel, que l’on ouvre en effectuant un clic droit sur un fichier ou un dossier, se voit réduit à son strict minimum. Si l’on ne peut que convenir qu’il revêtait parfois des longueurs illisibles (la faute à des applications-tierces s’arrogeant le droit d’y ajouter de nombreuses options), vous voilà aussi privé de plusieurs éléments utiles au quotidien. Nous évoquons ici essentiellement des astuces liées au matériel et c’est précisément à ce type d’options que nous pensons : le panneau de configuration de votre carte graphique, par exemple, n’est accessible qu’à travers ce menu.

Pour afficher le menu contextuel classique, vous devez effectuer un clic supplémentaire, en choisissant Afficher plus d’options dans ce même menu. Vous pouvez prendre l’habitude de presser les touches Maj+F10 tout en effectuant un clic droit, mais la manipulation n’est pas très pratique. Grâce à la modification d’un paramètre du registre Windows, vous contournez cette obligation et vous retrouvez un menu contextuel complet.

Pour cela, pressez les touches Win+R puis saisissez regedit. Dans l’éditeur du registre, déroulez la clé HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CLASSES\CLSID sur le volet gauche. Déroulez le menu Édition puis cliquez sur Nouveau > Clé. Nommez la clé {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} puis cliquez dessus. Déroulez à nouveau le menu Édition puis cliquez sur Nouveau > Clé. Nommez la clé InprocServer32 puis cliquez dessus. Effectuez enfin un double-clic sur la valeur (par défaut). Laissez le champ Données de la valeur vide puis cliquez sur OK. Après un redémarrage de votre PC, vous retrouvez un menu contextuel complet dès le premier clic droit sur un élément.

Récupérer vos paramètres réseau

C’est une petite astuce, mais notre propre expérience nous a montré qu’il n’était pas évident de parcourir vos paramètres réseau complets sous Windows 11, en l’absence de l’ancien Centre Réseau et partage. C’est pourtant une option utile pour dépanner une connexion réseau défaillante ou changer des paramètres avancés, comme le choix d’un nouveau DNS.

Pour récupérer l’adresse MAC de votre adaptateur réseau, par exemple, sans pour autant passer par l’invite de commandes, déroulez le menu Démarrer et cliquez sur Paramètres (Win+I). Reportez-vous à la section Réseau et Internet puis cliquez sur Wi-Fi ou Ethernet (en fonction du type de connexion que vous utilisez). Plus bas dans la liste, cliquez sur Propriétés du matériel.

Pour accéder aux anciens réglages généraux de votre connexion Internet, pressez les touches Win+R et saisissez ncpa.cpl. C’est ici que vous retrouvez tous vos adaptateurs réseau : pour dépanner une connexion, par exemple, effectuez un clic droit sur l’élément que vous utilisez puis choisissez Désactiver et renouvelez l’opération avant de cliquer sur Activer. Autre possibilité : revenez dans les paramètres de Windows 11 (Win+I) puis cliquez sur Réseau et Internet et sur Paramètres réseau avancés, tout en bas de la liste. Cliquez enfin sur Options d’adaptateur réseau supplémentaires.